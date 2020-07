Lestijärven ympäripyöräilyssä ennätysosanotto – "Ensi vuonna sadan raja rikki"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lestin viikko peruttiin jo hyvissä ajoin koronan vuoksi. Toki viikosta jotain voitiin toteuttaakin. Näitä olivat esimerkiksi perjantai-illan Lestijärven ympäripyöräily ja sunnuntai-illan yhteislaulutilaisuus museolla.

Vapaa-aikaohjaaja Nina Tiala kertoi, että pyöräilyyn oli ilmoittautunut 89, mutta heistä kolme joutui viime tingassa jäämään pois.

– 86 osallistujaa on kuitenkin tapahtuman uusi komea ennätys, Tiala huomauttaa

Hän sanoo, että ensimmäiset Lestijärven ympäriajot ajoittuvat 1990-luvulle. Välillä pyörälenkki on jäänyt väliin, mutta viimeiset 11 vuotta se on poljettu joka vuosi. Viime vuosina osallistujien määrä on ollut nousussa.

Nina Tiala uskoo, että ensi vuonna polkaistaan sadan osallistujan raja rikki.

Osallistujia oli tällä kertaa pitkin Keski-Pohjanmaata.

– Oman paikkakunnan lisäksi väkeä oli ainakin Kokkolasta, Ylivieskasta, Haapajärveltä, Toholammilta ja Vetelistä, Tiala sanoo.

Osallistujien kesken arvotun polkupyörän voitti lestijärveläinen Sanni Kiiskilä.

Lestijärven ympäripyöräilyssä kilometrejä kertyy 42. Siitä on noin puolet päällystettyä tietä, puolet matkasta liikutaan soratiellä. Tapahtumassa oli osallistujilla rento ja hyvä meininki. Monet olivat lähteneet kaveriporukalla liikkeelle.

Nina Tiala huomauttaa, ettei kyseessä ole kilpailu ja se osaltaan varmasti vaikuttaa myös tapahtuman tunnelmaan.

– Monet tapaavat toisensa tässä pyöräilytapahtumassa kerran vuodessa ja siinä vaihdetaan kuulumisia.

Lestijärvellä tapahtumapäivänä oli voimakas tuuli, mutta iltaa kohden sää tyyntyi, ja porukka sai polkea lopulta ihan mukavassa säässä.

Sunnuntai-illan yhteislaulutilaisuudessa museolla oli mukana noin 40 henkilöä. Tilaisuuden vetivät karaokepiiriläiset JiiPeen johdolla. Tämä tilaisuus järjestettiin nyt Lestijärvellä kolmannen kerran. Koronasta johtuen tapahtuma vietiin läpi museon pihamaalla.