Kunnavaltuuston puheenjohtajan Marja Tialan mielipide : Lestijärven "Valkoinen Talo"

26.6.2020 Lestijärven valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen. Kuten tilinpäätöksestä voidaan todeta on kuntatalous lujilla niin Lestijärvellä kuin monessa muussakin kunnassa. Edelleen valtuusto on yksimielinen siitä, että haluaa Lestijärven säilyvän itsenäisenä kuntana. Valtuuston päätöksiä ohjaa strateginen suunnitelma, jonka valtuusto aika-ajoin tarkastaa uudelleen. Lestijärven kunnan asukasmäärä oli 2019 vuoden lopussa 719 asukasta. Lestijärven kunnan työttömyysaste 2019 joulukuun lopussa 8,1 % ja veroprosentti 21 %. Kunnan lainakanta 3697 euroa/asukas.

Eräässä laulussa lauletaan ”ei ole helppoo olla onnellinen”, ja myös nyt on kuvaavaa lausua ”ei ole helppoa olla kuntapäättäjä”. Kuntapäättäjinä joudumme pohtimaan asioita tulevaisuuteen, ajattelemaan niitä ihmisiä, jotka asuvat kunnassamme, seutukunnassamme ja maakunnassamme. Sekä ajattelemaan myös asuinaluetta vahvasti lomalaisten näkökulmasta. Päätöksiä tehdään lakia noudattaen, joskus päätökset perustuvat arvoihin, jotka nostattavat tunteita, kun asia ei jostain syystä aina mene niin kuin toivoisi. Pitkälti myös raha ratkaisee suuntia.

Hyvä päättäjä on juuri se monipuolinen asioiden tunnustelija, joka näkee omaa tonttia pidemmälle, näkee ratkaisut sukupolvilta toisille ja osaa myös kunnioittaa olemassa olevaa perimää, historian havinaa, sydämessään kotiseuturakkaus.

Miten tästä yhtälöstä voi selvitä tavallinen sairaanhoitaja tai maatilanpitäjä joka oman työnsä ohella antaa paljon itsestään vapaa-ajalla luottamustoimiin. Luottamushenkilö haluaa olla kehittävä ja rakentava, yrittää löytää kompromisseja ja pyrkiä täydellisyyteen, vaikka täydellisyyttä ei koskaan olekaan tai ainakaan voi saada. Kunnallinen päätöksenteko on joukkuepeliä. Peliin tarvitaan mukaan virkamiehistö, ja kun virkamiehistöä on pienessä kunnassa vähän on myös hallinto haavoittuvaa. Tästä kertoo jo se, että koronan myötä kunnanjohto teki oikeat ratkaisut laittamalla koko kunnantalon oven säppiin toistaiseksi. Koronaviruksen tarttuminen meidän virkamiehistöön, tarkoittaisi jarrua oikeastaan kaikkea kunnallista toimintaa kohtaan. Meidän ”valkoisen talon virkamiehet” ovat nivoutuneet yhteen, joutuneet hyppäämään oman osaamisalueensa yli, pois omalta mukavuusalueelta. Iso Kiitos.

Kuntapäätöksiin kuuluu poliittinen ilmaisu, joka kuitenkin pienessä kunnassa ei ole niin hallitsevaa kuin isommissa hallinnoissa ja sen osalta päätöksen teko on sujuvampaa. Sananvapaus on hyvä asia, mutta silloin kun asiat kohdistuvat yksittäisiin mielipiteisiin ja asioilla ei ole faktapohjaa saattaa kohde/kohderyhmä tulla loukatuksi. Toki kuulijan ja lukijan puolellakin on vastuu miten asiat ymmärtää ja näin ollen käsittelee. Suurimmaksi osaksi päätöksenteot Lestijärven kunnanhallituksessa ja valtuustossa on sujuneet moitteettomasti, mutta aika ajoin nousee keskustelua siitä mitä ja miten ollaan tehty. Siinäpä pähkinää purtavaksi, koska päätöksien tekoon vaikuttaa pitkälti juuri se, mitä halutaan tehdä ja millä aikataululla. Kuntapäätösten ykkösprioriteetti on ollut tuulivoimaloiden luvitusasiat ja uuden koulun rakentaminen. Päättäjiin suhtaudun kiitollisena, että meillä näistä hankkeista on ollut lähes yksimielinen suunta ja selkeä strategia. Välillä kuitenkin mietityttää, miksi sitä jarruakin niin paljon on ollut matkassa. Onneksemme nyt kuitenkin hankkeet kulkevat painollaan ja varsinkin uuteen kouluun Lestijärven oppilaat pääsevät ajallaan. Toisinkin olisi voitu edetä, mutta tämä oli niistä päätöksistä se, mikä pohjautuu nimenomaan tulevaisuuteen ja arvomaailmaan.

Ilman kunnanjohtajamme Esko Ahosen suurta sitoutumista tekemiseensä emme olisi tässä, ja on itsestään selvyys, että Esko Ahonen oli oikeutettu saamaan Tasavallan Presidentin Kunnallisneuvoksen arvonimen 11.6.2020. Yleensä ei tule kiinnitettyä huomiota lehtien tekstiviestipalstoihin vakavasti. Monesti tekstiviesti mielipiteet herättävät hilpeyttä. Kuitenkin mielestämme olisi ollut fiksua esiintyä nimellä jos kunnanjohtajamme saama arvonimi aiheutti epäillystä. Asiasta olisi voinut kysyä suoraan rohkeasti. Oletettavaa kuitenkin on, että kyseessä on kirjoittajan oma mielipide mihin ei faktapuolta ole haluttu selvittää.

Kunnanvirkamiesjohdossa on paljon tapahtumassa eläköitymistä. Pitkään kunnassamme toimivat osaavat henkilöt jäävät lähimmän 2-3 vuoden aikana eläkkeelle ja se tietää sitä, että ”valkoiseen taloomme” on jo kovalla vauhdilla haku päällä. Työpaikkoja on auki niin ympäristösihteeriin 60% virkaan, rakennustarkastajan virkaan ja rehtorin virkaan. Hallintojohtaja ja tekninen johtaja ovat vasta päässeet hyvään alkuun työssään, ja meille kaikille tulee väistämättä eteen vielä se päivä kun Esko Ahonen sanoo jättäytyvänsä pois virastaan. Jo tässä vaiheessa haluamme sanoa kunnanhallituksen puheenjohtajan Jukka-Pekka Tuikan kanssa suuret kiitokset siitä, että ”Lestijärven valkoisen talon porukka” on hauraasta joukostaan huolimatta vienyt kuntaamme eteenpäin määrätietoisesti yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.

Lestin viikon pääjuhla Lestinpäivä on usein juhla, jossa minä valtuuston puheenjohtaja Marja Tiala ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Tuikka lausumme alku- ja lopputervehdykset. Koska koronan takia juhlia ja toimintoja on jouduttu perumaan, niin todetaan nyt tämän vapaan kirjoitukseni myötä kaikille lestiläisille, seutukuntalaisille, maakuntalaisille, koululaisille, lomailijoille, päättäjille ja virkamiehille hyvää ansaittua kesälomaa.

Ei vielä suuremmin halailla, mutta moikataan, kun vastaan tullaan...

Marja Tiala

Valtuuston puheenjohtaja

Jukka-Pekka Tuikka

Hallituksen puheenjohtaja