Kannuslainen Teemu Tiinanen sai uuden maksan – Sairaalakierre on toivon mukaan lopussa, kun elinsiirtoleikkaus on takana



Kannuslainen Teemu Tiinanen on käynyt noin kolmen vuoden sairaalakierteen läpi, joka on nyt toivon mukaan päättymäisillään, kun maksansiirto on ohi ja toipuminen käynnissä. Kaikki alkoi haavaisesta paksusuolentulehduksesta, joka oireili jo yläasteella ja diagnosoitiin vuonna 2001.