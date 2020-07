Kannuksen historiaa Veikko Lamun kamerasta – Aapan tuvalla avattiin näyttely ja kahvila

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Veikko Lamun Kannusta ja kannuslaisia -valokuvanäyttely avattiin Mäkiraonmäellä Aapan tuvalla keskiviikkona 1.7. Veikon lapset Seija Korhonen, Kalervo Lamu, Juhani Lamu ja Pirkko Linna halusivat muistaa isäänsä ja tuoda 50-luvun kuvia Kannuksesta muidenkin nähtäville. Juhani Lamu löysi isänsä ottamia vanhoja negatiiveja, jotka on skannattu.

- Ajatus näyttelystä oli muhinut jo kauan pääkopassa, ja nyt oli sopiva hetki järjestää tämä, sanoo Juhani Lamu.

Valokuvaus oli lähellä Veikon sydäntä, ja hän olikin perustamassa Kannuksen Kameraseuraa. Veikko teki valokuvat itse, ja lähiseudun asukkaat teettivät hänellä paljon kuvia.

- Veikko on syntynyt Mäkiraonmäellä, joten Aapan tupa oli siksikin hyvä paikka pitää näyttely, Pirkko Linna kertoo.

Veikon kuvat ovat nähneet uuden tulemisen somen myötä. Aapan tuvan näyttely on Veikon ensimmäinen oma näyttely. Myös juuri ilmestyneessä Lestikatu-kirjassa on Veikon kuvia runsaasti. Mikä Veikon valokuvissa on erityisen hienoa?

- Hyvässä kuvassa on tunnelmaa ja taidetta, ja sitä Veikon kuvissa on, Juhani Lamu sanoo.

Veikko osasi myös muun muassa ottaa itselaukaisimella laadukkaita kuvia jo 50-luvulla.

Juhani Lamu valokuvaa itsekin, ja kertoo, että valokuvaamisessa kiehtoo parhaan kuvan ottaminen.

- Sitä ei ole vielä otettu, Juhani sanoo naurahtaen.

Aapan kahvilan keittiössä työskentelevät Martta Yli-Korpela ja Selja Junttila. Tytöt tykkäävät leipomisesta.

- On kivaa, kun saa leipoa vapaasti mitä haluaa, Selja kertoo.

Selja on jo kolmatta kesää Aapan kahvilassa töissä, ja toivoo kesältä hyvää myyntiä.

- Toivottavasti asiakkaita käy, hän sanoo.

Martta lisää, että on kivaa saada uutta kokemusta työn kautta.