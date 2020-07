Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Helpoin tie on syyttää mediaa omista ongelmista

Paikallislehden toimituksen tehtävä on olla kiinnostunut alueen ihmisiä puhuttavista aiheista. Nostaa esille aluetta koskevia päätöksiä, toimenpiteitä ja epäkohtiakin. Toimitus ei ole mikään erillinen saareke ympäröivästä päätöksenteosta ja ilmiöistä niiden takana. Parhaimmillaan paikallislehti on väylä vaikuttaa ja kertoa uusia näkökulmia asioihin.

Se on selvää, että paikallislehden tärkein yksikkö on lukija. Lestijoki-lehden lukijoille me tätä lehteä teemme nyt ja jatkossakin. Heille me olemme velvollisia kertomaan, mitä tapahtuu Lestijokilaaksossa.

Paikallislehti ei voi koskaan olla minkään yksittäisen vallanpitäjän tai muun tahon äänitorvi. Meille jokainen mielipide ja näkökulma on samalla viivalla ja yhtä arvokas, esittää sen sitten valtaapitävä tai pöytälaatikkokirjoittaja.

Helpoin tie valtaapitäville on osoittaa syyttävällä sormella mediaa ja kaataa koko likasanko lehdistön piikkiin. Media ei kuitenkaan itse keksi yhtään uutisia, vaan kyllä ne tulevat ihan sieltä ”sylttytehtaalta” kaikki.

Lestijoki-lehteäkin on syytetty asioiden liian kärkkäästä esille tuomisesta. Sanoisin, että melkeinpä toisinpäin itse ajattelen. Eri tahot ovat saaneet huseerata liiankin vapaasti, ilman median normaalia kriittistäkin uutisointia. Kun viime aikoina on otettu journalistista otetta asioihin ja uutisointiin, aletaan etsimään syyllisiä peilin sijaan muista. Mikäs sen helpompaa kuin ottaa lehdistö silmätikuksi.

Mediaa on sanottu vallan vahtikoiraksi. Tulee vain mieleen millaiseksi meno yltyisi, jos lehdistö ei nostaisi asioita esille?

Minun toistaiseksi lyhyen, mutta antoisan päätoimittajauran aikana kukaan ei ole painostanut minua mihinkään. Siitä kiitos alueen ihmisille ja myös esimiehille. Toisin kävi Ilmajoella, jossa Ilmajoki-lehden päätoimittaja Terhi Pirilä-Porvali irtisanoutui. Hän lähti paikallislehden päätoimittajan paikalta, koska lehden hallitus oli pyrkinyt vaikuttamaan lehdessä julkaistaviin sisältöihin.

Sananvapaus ja lehdistövapaus on aina hyvä tuoda esille tasaisin väliajoin. Onneksi ne pelaavat Lestijoki-lehdessä.