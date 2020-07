Jarmo Leppäsen kolumni: Kun aikaa on

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhanhoito, kertoo japanilainen sananlasku. Purjehtijat taitavat olla eri mieltä.

Omistan pienen palasen Kannusta, sillä tilkulla on tupani ja puutarhani. Tämä tietenkin yhdessä vaimoni kanssa, joka minut on pihapuhteisiin saanut innostumaan. Innostukseni on kehittynyt tasolle, jossa emäntä joutuu toppuuttelemaan. Nikkarointi ja värkkääminen ovat mainiota hommaa. Sen lisäksi kun vaalii perennoja ja kitkee rikkaruohoja, niin aika kuluu kuin siivillä, ja sitä aikaahan nyt on ollut. Taannoin kylvimme lupiinin siemeniä roska-astian viereen, kasvoivat oikein hyvin ja olivat kauniita. Esivalta kertoi sitten lupiinin olevan vieraslaji ja se pitää poistaa. Sai lähteä juurineen.

Perinnekasvit ovat suosikkejani: keisarinkruunu, ukonhattu ja syreenit…, niistä tulee ja pitää huolehtia. Nyt on ollut aikaa rakentaa edellytyksiä biodiversiteetille ihan omalla tontilla. Linnunpönttöjä on monta ja niissä lähes jokaisessa asukkaita, pikkuvarpunen, varpunen, talitiainen, sinitiainen, kirjosieppo. On pari perhosbaaria, ötökkähotellia ja lahorisukasaa. Siiliystävien joukko käy joka ilta tervehtimässä kissanruuasta harakka-Hannun kanssa kisaillen. Jostain läheltä kuuluu minkäliepöllön huhuilua.

Monimuotoisuus on kaikkia rikastuttavaa. Sitä on helppo puolustaa, kun on kyse kasvi- ja eläinkunnasta. Tilanne on aivan toinen, kun keskustellaan ihmisistä. Erinäköiset ihmiset, jotka puhuvat outoa kieltä ja ovat muutenkin ”ei meitä”, ihmetyttävät ja ehkä pelottavatkin. Integraation edellytykset ovat kovin huonot, jos asenteet ovat vihamieliset ja varautuneet jo lähtötilanteessa. Sotaa pakenevia ihmisiä nimitetään vieraslajeiksi jopa eduskunnassa eikä siitä saa seuraamuksia. Olen siitä pahoillani kaikkien tolkun ihmisten kanssa.

Här bor kvalitetten (laatu asuu täällä) on naapurimaakunnan kutsuhuuto rajoillaan. Pohjanmaalla on työttömyysaste maan alhaisin, erittäin paljon yrittäjyyttä ja paljon myös työvoimaa maahanmuuttajista.

Konttaillessa rikkaruohojen perässä on aikaa mietiskellä. Puutarhassa on Kannus ja likipitäen koko maailma pienoiskoossa, kun sitä kovin pohtii, ja pohtiihan sitä. Etänä sitä ei voi hoitaa, se vaatii sitoutumista. Se pitää olla hyvässä kunnossa tulevia varten. Niin kyllä puutarhan hoito on tärkeää, ja siinä on sekä kunnallispolitiikan että valtakunnan asioiden hoidon piirteitä.

Tätä ja tätä seuraavaa kasvukautta odotellessa.

Jarmo Leppänen