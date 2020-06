Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Avoimuus on parasta lääkettä luottamuspulaan

Monessa eri organisaatiossa tunnutaan Keski-Pohjanmaalla kärsivän luottamuspulasta juuri nyt. Luottamus ei missään nimessä ole mikään itsestäänselvyys, vaikka usein saatetaan niin kuvitella. Viime kädessä luottamuksesta vastaavat eri organisaatioiden luottamus- ja virkamiesjohto.

On erittäin helppoa laittaa asiat sellaiselle umpisolmulle, etteivät ne etene. Vähemmässä ovat solmujen aukaisijat.

Luottamus lähtee lopulta arkipäiväisistä asioista. Keskustelu- ja neuvottelutaidoilla on avainasema, kuinka asioita viedään eteenpäin. Liian usein oletetaan asioiden rullaavan omalla painollaan oikeaan suuntaansa. Oletetaan, että kanssakumppanit ymmärtävät asian niin kuin itse sen ymmärtää.

Keskipohjalainen jöröttäjäluonne ei ole paras ase luottamuksen saavuttamisessa. Liian usein se edesauttaa syvien poteroiden syntymistä, kun pientäkin erimielisyyttä ilmenee. Asiat menevät hyvin nopeasti myös henkilökohtaiselle tasolle. Kemioiden ei tarvitse kaikkien kanssa toimia, mutta ei sen tarvitse olla este hyvälle yhteistyölle.

Kuunteleminen on myös tärkeä taito. Meille on suotu kaksi korvaa ja yksi suu. Tuossa suhteessa niitä olisi myös hyvä käyttää. Näin on joku joskus viisaasti sanonut.

Elämme myös yhä avoimemmassa yhteiskunnassa. Sisäänpäin ei voi enää käpertyä, vaikka ennen niin on saatettu tehdä. Maan tapa ei nojaa enää onneksi niin vahvasti hyvä veli tai hyvä sisko –verkostoihin kuin ennen. Toki jäänteitä niistä on edelleen monessa organisaatiossa, joissain enemmän ja joissain vähemmän.

Kun luottamuspula on tarpeeksi syvä, se estää kaiken kehittämisen ja uuden luomisen. Vallasta on vaikea päästää irti, mutta joskus se on välttämätöntä uudelle alulle.

Se on varmaa, että luottamuspulalla ei Keski-Pohjanmaa pärjää tulevaisuudessa. Jos kaikki energia menee sisäisten ristiriitojen selvittämiseen, ennen pitkää saamme unohtaa valoisamman tulevaisuuden. Juuri nyt johtajia vaihtuu kiivaalla syklillä. Itselläni on vahva luottamus, että uudet johtajat avaavat omilla esimerkeillään avoimuuden aikakautta myös Lestijokilaaksossa ja sen ympäristökunnissa.