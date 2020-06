Keskipohjalaista miestä epäillään laajasta petossarjasta – Epäilty huijannut naisuhreilta yli 1,3 miljoonaa euroa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksiköllä on esitutkinnassa laaja petossarja, josta epäillään keskipohjalaista 1960- luvulla syntynyttä miestä. Hänen epäillään yli kymmenen vuoden ajan huijanneen eri puolilta Suomea kotoisin olevia naisia.

Petollisen menettelyn kohteeksi joutuneet naiset ovat epäiltyä tekijää pääosin huomattavasti vanhempia. Joukosta löytyy myös saman ikäisiä sekä muutama nuorempikin. Uhreja on poliisin tiedossa 37 henkilöä, joista iäkkäin on syntynyt 1930- luvulla.

Yksittäiset petollisella tavalla saadut oikeudettomat hyödyt ovat muutamasta tuhannesta eurosta satoihin tuhansiin euroihin. Yhteensä epäillyn saamat varat asianomistajilta on yli 1,3 miljoonaa euroa. Epäilty tekijä on löytänyt kohteensa muun muassa tanssipaikoilta, risteilyiltä sekä muilta yleisiltä kokoontumispaikoilta.

Epäillyn tekotapa viittaa hyvin vahvasti niin sanottuun auervaarailuun. Epäilty on erilaisilla lupauksilla ja yhteisen elämän lupausten varjolla saanut luotua asianomistajiin luottamuksellisen suhteen. Tässä luottamuksellisessa suhteessa on alkanut rahojen pyytäminen erilaisiin syihin vedoten, joita asianomistajat ovat uskoneet. Epäillyllä on ollut yhtä aikaa useita kohteita, joita hän on huijannut. Asiassa epäillään, että epäillyllä ei ole ollut aikomusta, eikä edes mahdollisuutta maksaa saamiaan ja lainaamiaan rahoja takaisin lupauksista huolimatta. Epäilty on asianomistajilta saamansa rahat kuluttanut eri tarkoituksiin.

Epäilty tekijä on ollut esitutkinnan aikana vangittuna. Epäiltyjä tekoja tutkitaan petoksina ja törkeinä petoksina. Esitutkinta valmistuu loppukesästä ja juttukokonaisuus siirtyy sen jälkeen syyteharkintaan.

Poliisi haluaa varoittaa ihmisiä antamasta tai lainaamasta rahaa ensituttavuuden tai pitemmänkään luottamuksellisen suhteen jälkeen. Jos jo ensitreffeiltä lähtien ryhdytään pyytämään rahaa ja luvataan sen takaisinmaksua erilaisin selityksin, niin jotakin hämärää yleensä asiassa on.

Rakkauspetoksissa on tyypillistä luottamuksellisen suhteen luominen, jonka jälkeen rahan nyhtäminen alkaa. Luottamuksellinen suhde voi syntyä hyvin nopeastikin, koska petollisella tavalla toimivat henkilöt ovat hyviä puhumaan ja saamaan aikaan itseensä ikään kuin henkisen riippuvuuden.

Poliisin neuvoo olemaan varovainen niin henkilökohtaisissa tapaamisissa kuin myös netissä. On ainakin parempi pidättäytyä antamasta rahaa kenellekään, jos ei tiedä ja tunne henkilön taustoja.