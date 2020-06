Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Soiten valtuusto kokoontuu koolle vielä ennen kesälomille lähtöä, ensi keskiviikkona. Koolle kutsumiselle on syynsä, yllättäen edellisessä valtuuston kokouksessa tilinpäätös palautettiin hallitukselle uuteen valmisteluun.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tilinpäätöksessä oli havaittu virheitä ja asiakirjat oli valtuutettujen mukaan toimitettu heille liian myöhään, vasta kokousta edellisenä iltana. Eikä liitteiden toimitustapakaan kestänyt valtuustossa kriittistä tarkastelua.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi perusteli viime tinkaan jääneitä ja lähetettyjä liitteitä sillä, että niissä oli kaksi lähinnä kirjoitusvirheeksi luokiteltua virhettä ja ne viivästyivät siksi. Äänestyksen jälkeen valtuutetut päätyivät palauttamaan tilinpäätöksen uuteen hallituksen käsittelyyn äänin 14-12.

Soiten hallitus käsitteli tilinpäätöksen ja siihen tehdyn tiivistelmän viime kokouksessaan ja päätti pitää maaliskuussa voimassa tehdyn päätöksen päätösesityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä. Nyt valtuustoon matkaa tilinpäätös uusine tiivistelmineen hyväksyttäväksi.

Vaikka jo itse tilinpäätöksessä olisi purtavaa, saattaa olla, että Soiten valtuustoon käsiteltäväksi tuodaan myös aloitteita, joilla penätään aloitettavaksi erityistilintarkastusta sekä ylimääräisten valiokuntien perustamista. Edellisessä valtuuston kokouksessa kesäkuun alussa osa valtuutetuista oli sitä mieltä, että ylimääräisten valiokuntien haluttaisiin mittaavan ja kartoittavan Soiten hallituksen sekä johdon toimintakykyä ja luottamusta.

Viime viikolla Soiten edellisessä hallituksen kokouksessa ylimääräisen valiokunnan asiaa puntaroitiin ees ja taas. Kaikkiaan yksitoista valtuutettua allekirjoitti valtuustoaloitteen, jolla toivotaan valiokunnan asettamista. Aloitteen allekirjoittivat Susanna Uusitalo (kesk.), Tapio Pajunpää (kesk.) Sari Innanen (kesk.), Ilkka Piispanen (kesk.), Piia Rautiola, Pauli Haaponiemi, Riitta Rahkola (kesk.), Anna Nurmi-Lehto (kok.), Pekka Puolimatka (ps.), Hanna-Lea Ahlskog (kd.) ja Raimo Hiltunen (kesk.)

Antti Hietaniemi (kesk.) jätti jo kättelyssä eriävän mielipiteen koko valiokunnan asettamisesta.

– Valiokunnan asettamiselle ei ole olemassa taloudellisia eikä toiminnallisia perusteita, Soiten taloudellinen tilanne on ollut koko tämän vaalikauden kuntien kantokyvyn ylittävä ja toiminta tappiollista. Koronatilanne on merkittävästi lisännyt taloudellista haastetta. Henkilöstö on inhimillisen kestokykynsä rajoilla. Käydyissä YT-neuvotteluissa ei ole saavutettu neuvottelutulosta. Tässä tilanteessa taloudellisia voimavaroja sekä henkisiä resursseja ei pidä suunnata tapahtuneiden penkomiseen vaan nyt kaikki voimat on nyt keskitettävä Soiten kehittämiseen, yhteistyön parantamiseen ja henkilöstön tukemiseen, jyrähteli Hietaniemi eriävässä mielipiteessään.

Antti Hietaniemen esityksestä äänestykseen päättyi esitys, ettei tilapäistä valiokuntaa Soitelle perusteta.

Täpärän äänestystuloksen jälkeen 5-4 , Soiten hallitus nuiji pöytään päätöksen, ettei hallituksen mukaan tilapäistä valiokuntaa järjestetä. Antti Hietaniemen esitystä kannattivat Antti Hietaniemi (kesk), Mats Brandt (r.), Lassila, Anneli Palosaari (kesk.) sekä Marjo Salmi (sd.) tyhjää äänestivät Veikko Laitila (kesk.) ja Anja Törmä (kesk.).

Valiokunnan perustamisen puolesta antoivat puoltoäänet Jaana Kallio (kd.), Tomi Kivelä (ps.), Mauri Lahti (sd.) ja Pekka Nurmi (kok.)

Soitelle tehtävää erityistilintarkastusta vaati perussuomalaisten ryhmä.

Kiemuroista ja painokkaista äänensävyistä päätellen mitään läpihuutojuttuja eivät kumpikaan aihe ole.

Vaikka ylimääräisten valiokuntien taakse löytyisi riittävä määrä aloitetta tukevia valtuutettuja, tekee lopullisen päätöksen valiokunnan käynnistämisestä valtuusto.

Entä löytyykö riittävän objektiivinen viiden tai seitsemän hengen valtuutettujen ryhmä tarkastelemaan luottamusta?

