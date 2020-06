Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Juhannustauko tekee hyvää luottamushenkilöillekin

Kunnalliselämässä on ollut kiivas viikko. Sitä mukaan, kun hellelukemat ovat mittarissa nousseet, on tahti vain kiihtynyt kunnantuvilla ja muissakin organisaatioissa. Talous on puhuttanut, ja se tulee puhuttamaan koko syksyn. Ylimitoitetut varotoimet tekivät todella suuren loven kuntienkin kukkaroon. Poikkeusoloista olisi ehdottomasti pitänyt tehdä vielä alueellisempia kuin mitä ne nyt olivat. Tautitilanne on ollut täysin eri Keski-Pohjanmaalla kuin esimerkiksi Uudellamaalla tai Perä-Pohjolassa.

Se on tietenkin osin jälkiviisautta, mutta se meille toimittajille onneksi suodaan. Nyt on katsottava ja otettava tilanne näin haltuun. Samalla on kädet ristissä toivottava, että korona ei tee toista aaltoa Uudellemaalle, ja samalla koko Suomeen.

Johtajavalintoja on myös tehty kiivaalla tahdilla. On hyvä, että henkilöt alkavat asettua oikeille paikoille ja päästään tekemään myös muita päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Kiivaan kokousviikon jälkeen on syytä hetki hengähtää juhannuksen viettoon. Luottamushenkilöiden kevät on ollut tiukka eri organisaatioissa. Pitää muistaa, että hekin ovat ihmisiä ja luottamushenkilöillekin kuuluu oikeus viettää hyvin ansaittua lepoviikonloppua.

Vaikka teknologia mahdollistaisi liikkuvatkin kokoukset, niin kyllä ne edelleen ovat hyvin perinteisiä. Kokouksissa istutaan pahimmillaan samalla jakkaralla kuusi tuntia. Siinä välissä ehkä kerran haetaan kampaviineriä kahviosta. Ei tee hyvää kenenkään fysiikalle.

Vuoden päästä on taas kunnallisvaalit. Kentältä on kantautunut huhuja, että ehdokkaiden saaminen on jälleen astetta vaikeampaa. Enkä kyllä ihmettele. Kuinka moni on valmis antamaan vapaa-ajastaan leijonan osan yhteisten asioiden hoitoon? Harva niistä kiitosta saa. Haukut ovat herkemmässä. Täytyy kuitenkin toivoa, että väkeä löytyy luottamustehtäviin laajasti kaikista kansanjoukoista. Se on demokratian edellytys.

Kaikille oikein hyvää juhannusta! Rentoutukaa ja liikkukaa.