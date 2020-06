Elina Hirvisen kolumni: Pakkolomalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jokaisella pilvellä on kultareunus, sanotaan. Minulle korona toi paljon kaivattua joutilaisuuden aikaa, vaikkakin viimeistelin kevään aikana opintoni, kirjoitin gradun ja pidin kotikoulua omille tenaville. Joutilaisuuden tunne syntyi siitä, että kaikki muu häly karsiutui. Yhtäkkiä tuntui, että on aikaa käydä naapurin kanssa pitkillä kävelylenkeillä, opetella pianon soittoa, kuunnella äänikirjoja, kutoa sukkaa ja katsoa telkkaria. Kiireen katoaminen oli siis ennen kaikkea psykologista. Kun yhtäkkiä vapaa-ajan tarjontaa ei ollutkaan, jalostui se omalla kohdallani ahdistuksen sijaan mielenrauhaksi. Kevään edetessä heräsin tarkastelemaan omaa elämäntyyliäni uusin silmin. Tunsin piston sydämessäni: suurin osa kiireestäni on puhtaasti itseaiheutettua ja elämyshakuista.

Istuin viime viikonloppuna kesämökin keittiönpenkillä ja selailin hajamielisesti uusinta Pirkka-lehteä (6-7/2020). Lehdessä toimittaja Marja Hintikka kertoi hänelle käyneen samalla tavalla kuin minulle ja monelle muulle: korona-ajan pohdinnat harrastuksista ja sosiaalisen elämän menoista olivat päätyneet siihen lopputulemaan, että moni niistä oli paitsi turhia myös arkea sekoittavia. Otsikko ”Ei paluuta entiseen” jäi pyörimään päähäni. Haluanko kaiken palaavan ennalleen, jos ja kun kaikki palaa ennalleen?

Ei kuitenkaan pidä luulla, että aavistuksen parempaan liikahtanut mielenrauha tai vapaa-ajanrientojen karsiutuminen konkretisoituisi kiiltävinä ikkunoina tai pölyttöminä vaatekomeroina. Ei todellakaan. Kotoilun herkullisin aste eli jatkuva leipominen ja ruoan laittaminen on sen sijaan toiminut pirullisen hyvin. Eli jos muutama euro on jostain korona-aikana säästynyt, se on mennyt lähikauppaan korkojen kera.

Olen siis tilanteessa, jossa minun tulee tehdä itsekuriharjoituksia sekä jossain vaiheessa piristyvän vapaa-ajantarjonnan että köökipuuhien hillitsemiseksi. Itsekurini on tunnetusti surkea ja pelkään pahoin luiskahtavani vanhoihin tapoihin alta aikayksikön. Onneksi asia ei ole kuitenkaan juuri nyt ajankohtainen, sillä a) kesän tanssit on peruttu ja b) huomenna alkaa juhannus.

Rentouttavaa kesää toivotellen

Elina Hirvinen