Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kesäinen sää jatkuu Keski-Pohjanmaan alueella tiistaina, ja esimerkiksi Kokkolaan on luvattu tiistaina aurinkoista säätä ja noin 20 lämpöastetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan voimakasta UV-säteilyä esiintyy tiistaina lähes koko maassa. Ilmatieteen laitos varoittaakin UV-säteilystä tänään Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. UV-indeksin arvo on kuusi. Ilmatieteen laitokselta todetaan, että suojaamaton iho voi palaa erityisesti suorassa auringonvalossa oleskeltaessa.

Pohjanmaalla on annettu lisäksi hellevaroitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa on tukalaa hellettä, ja monet erilaisia kroonisia sairauksia potevat voivat oireilla tavallista enemmän.

Lisäksi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa metsäpalovaroitus. Metsäpalon vaara on Ilmatieteen laitoksen mukaan kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Metsäpalon vaara on ilmeinen myös Pohjanmaalla.

Juhannusviikon sää näyttää jatkuvan lämpimänä. Tiistai on jäämässä Ilmatieteen laitoksen tämänhetkisten ennusteiden mukaan viikon viileimmäksi päiväksi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla.