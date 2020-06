Vastuunkantajat vaihtuivat Toholammin Pajamäellä – Talomuseon kannatusyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Antti Koskela

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholampi

Toholammin Pajamäen talomuseon kannatusyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kulttuurin monitoimimies Antti Koskela.

Koskela on vasta kolmas puheenjohtaja 28 vuotta toimineen perinnekeskuksen johdossa. Nyt puheenjohtajuudesta luopunut kotiseutuneuvos Anna-Maija Kujala on toiminut Pajamäen keskeisenä vastuunkantajana viimeiset 12 vuotta. Maanantaina kannatusyhdistyksen vuosikokouksessa puhetta johtanut kunniapuheenjohtaja, tohtori Erkki Kujala on toiminut perinnekeskuksen kehittämisen keulamiehenä yhdistyksen perustamisesta lähtien. Hän toimi puheenjohtajana ensimmäiset 16 vuotta. Nyt Kujalat jättävät vastuun nuoremmille.

Kannatusyhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Kai Kotila ja uudeksi hallituksen jäseneksi Tellervo Herranen. Erovuoroiset Antti Koskela ja Annikki Salo valittiin uudelleen. Muut hallituksen jäsenet ovat Anne Alakotila, Erja Ervonen ja Tuomo Oinonen.

Ympäristöministeriön kulttuurimaisemaksi nimeämän jokilaakson reunalla sijaitseva perinnekeskus käsittää 12 rakennusta, ja niiden kokoelmissa on n. 1500 entisaikojen talonpoikaiseen elämään kuulunutta työkalua, tarve- ja koriste-esinettä. Pajamäestä on tullut suosittu matkailukohde sekä erilaisten juhlien ja tilaisuuksien pitopaikka. Parhaillaan siellä maalataan ja kunnostetaan Museoviraston avustaman kolmivuotisen projektin viimeisiä rakennuksia.

Pajamäki on avoinna yleisölle arkipäivisin juhannuksesta elokuuhun ja muulloin sopimuksen mukaan.