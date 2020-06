Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Valitaanko maanantaina Jussi Niinistö vai ihan joku muu?

Maanantaina kaupunginvaltuusto on tärkeiden valintojen äärellä, kun valtuutetut valitsevat Kannukseen uutta kaupunginjohtajaa. Koko kevään kestänyt jatkokertomus saa toivottavasti lopullisen lukunsa Juhani Vuorisen koululla käydyssä valtuustokokouksessa. Toivottavasti jo senkin takia, että olisi tärkeä saada mahdollisimman nopeasti nykyinen välitila katkaistua, kun talossa ei ole täyden mandaatin emäntää tai isäntää.

Kaupunginhallitus esitti kokousteknisesti sanottuna yksimielisesti kaupunginjohtajaksi ex-puolustusministeri Jussi Niinistöä. Myös sieviläistä Anne Sormusta esitettiin kokouksessa. On hyvä muistaa, että mikään ei ole varmaa ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksensä. Toki hallituksen esitys on vahva signaali tahtotilasta, mutta on henkilövalinnoissa ennenkin nähty yllätyksiä. 27 valtuutettua saavat sen viimeisen sanan.

Niinistöllä on taustansa vahvasti Perussuomalaisissa, vaikka hän vaihtoi puoluetta Siniseen tulevaisuuteen kesken viime vaalikauden. Kannuksessa on 19 Keskustan valtuutettua, joten ratkaisu tapahtuu joka tapauksessa Keskustan sisällä. Näyttää vahvasti siltä, että keskustalaiset ovat Niinistön takana, ainakin suurin osa. Neljä perussuomalaisvaltuutettua ja yksi kokoomuslainen tuskin muita kannattavat kuin Niinistöä. Demareilla on kolme valtuutettua ja kristillisillä yksi valtuutettu. Sieltä menee todennäköisesti ääniä muille kuin Niinistölle. Tällä matematiikalla Niinistö menisi jopa helposti läpi, mutta politiikka ei koskaan ole näin suoraviivaista. Maanantaina olemme viisaampia.

Uudella kaupunginjohtajalla on nopeasti edessä monenlaiset haasteet. Kannuksen taloustilanne on koronan myötä monen kysymysmerkin edessä. Kannusta pitäisi saada markkinoitua paremmin lapsiperheille ja vetovoimatekijöitä pitäisi vauhdilla luoda eri alan yrityksille. Korpelan Voiman sekava tilanne tuntuu hiertävän vähän joka suunnalla niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Positiivisen realistista otetta kaivataan luomaan uskoa niin asukkaisiin kuin yrittäjiin.

Kukaan ei yksinään ihmeitä tee, mutta aktiivisella tekemisellä on taatusti vaikutusta koko yhteisöön. Innostava johtaja luo innostusta ympärilleen. Sama pätee tietenkin toisinkin päin.

Kannuksessa on paljon hyviäkin asioita, joita kannattaa vaalia edelleen. Silti Kannus on ollut jo pitkän aikaan kuin seisovassa vedessä. Nyt tarvitaan ajopuuna olemisen sijaan määrätietoista henkeä nostaa Kannus uuteen nousuun!