Mika Lintilän kolumni: Kaikkien aikojen suomalaisin kesä

Suomalaiset ovat tänä keväänä noudattaneet kuuliaisesti hallituksen ja terveysviranomaisten ohjeita. Kevään aikana olemme joutuneet muuttamaan radikaalisti niitä tapoja, miten teemme työtä ja miten vietämme vapaa-aikaa. Tautitilanne on onneksi muuttunut parempaan päin, mutta kevät on ollut kaiken kaikkiaan yllättävä ja ennennäkemätön, raskaskin hyvin monelle. Nyt kesälomien kynnyksellä toivon vilpittömästi kaikille mahdollisuutta nauttia suomalaisesta kesästä ja suomalaisesta luonnosta, koronan tuomista haasteista huolimatta. Toivottavasti kesällä mahdollisimman monella onkin mahdollisuus ladata akkuja, nauttia auringosta ja suomalaisesta luonnosta. Sillä on valtava merkitys myös sille, että syksyllä jaksamme taas.

Koronatilanne Suomessa on ollut oikean suuntainen ja hallitus pääsikin lieventämään esimerkiksi kotimaan matkailuun liittyviä rajoituksia. Vaikka maalaisjärkeä ja erityisen tarkkaa hygieniaa tuleekin noudattaa, voivat suomalaiset lähteä mökeilleen huoletta. Perinteisessä suomalaisessa maalaisidyllissä makaakin erinomainen mahdollisuus ladata akut taas täyteen ja mökkijuhannus on täysin mahdollinen.

Kesän muita rientoja joudutaan edelleen rajoittamaan, mikä on kova kolaus monelle alalle, alueelle ja yhteisölle. Olemme pyrkineet laatimaan hallituksessa tukipaketteja, joilla turvataan suomalaiset työpaikat ja yritysten tulevaisuus. Näiden työstäminen jatkuu parhaillaankin.

Selvää kuitenkin on, että kaikkea iskua valtiokaan ei voi loiventaa. Siksi mukaan talkoisiin tarvitaan myös muita kynnelle kykeneviä. Kesällä kannattaakin käyttää mahdollisimman paljon suomalaisten yritysten palveluja, ostaa suomalaista ruokaa ja valita suomalaisia lomakohteita. Tästä kesästä on mahdollisuus tehdä kaikkien aikojen suomalaisin kesä.

Monessa perheessä kesän lomasuunnitelmia pohditaan parhaillaankin. Ulkomailla lomailuun ei samalla tavalla ole mahdollisuuksia tänä kesänä kuin aikaisemmin. Onneksi kotimaan matkailukohteita löytyy runsaasti jokaisesta Suomen kolkasta. Suomalainen matkailuala on osaavaa ja monipuolista, joten suomalaisiin palveluihin kannattaakin tänä kesänä panostaa. Erityisesti erilaiset luontokohteet ovat juuri tänä kesänä varmasti hyvin suosittuja.

Luonnosta Suomi elääkin. Matkailun lisäksi suomalaisen luonnon ja maaseudun merkitys on koronan aikana korostunut vain entisestään. Luonto tuottaa mielelle hyvinvointia, mutta luonto ja maaseutu on jatkossakin nähtävä suomalaisen huoltovarmuuden jämeränä peruskivenä myös hyvin konkreettisella tavalla. Esimerkiksi suomalainen ruoantuotanto ja sen omavaraisuus pitävät meitä pinnalla pahanakin päivänä, nyt ja tulevaisuudessa. Suomalaisen ruoan takana on suomalainen yrittäjä, joka tekee maailman turvallisinta ja puhtainta ruokaa. Tästä on pidettävä lujasti kiinni.

Koronakesä on kieltämättä hyvin erilainen. Paljon on muuttunut, mutta paljon on mahdollisuuksiakin. Nyt on meidän suomalaisten kuluttajien mahdollisuus panostaa yhteiseen hyvinvointiin ostamalla kotimaista ja kuluttamalla kotimaisia palveluja. Siitä hyötyvät kaikki.

Toivotan kaikille mukavaa ja rentouttavaa juhannusta!

Mika Lintilä

toholampilainen elinkeinoministeri