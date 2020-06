Paikallisten kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat ovat jättäneet vetoomuksen Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteestä ministerille – "Tuotamme hyvinvointia Suomella jatkossakin, jos meidän vain annetaan"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaupunginhallituksien puheenjohtajat ovat jättäneet vetoomuksen koskien Finnairin kotimaanlentoja Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalle, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd.).

Mukana vetoomusta tekemässä ovat olleet seuraavat kaupunginhallituksien puheenjohtajat: Tiina Isotalus (sd.) Kokkola, Miika Heikkilä (kesk.) Kalajoki, Mari Kerola (kesk.) Kannus ja Peter Bostrom (r.) Pietarsaari.

Vetoomuksessa puheenjohtajat painottavat Kokkola-Pietarsaari lentoaseman merkitystä paikallisille vientiyrityksille. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun vuotuinen viennin arvo on lähes 4 miljardia euroa. Suomen tavaraviennin arvosta yli 10 prosenttia tulee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista. Alueella on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on yli 90 prosenttia. Sen lisäksi vetoomuksessa nostetaan lentoaseman merkitystä Kalajoen Hiekkasärkien kasvuun sekä kansainvälistymiseen.

Heikkilän mukaan seuraukset ovat selkeät, jos lentoyhtiöt eivät enää lentäisi Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalle.

– Miellä on käynnissä Kalajoella suuret investoinnit esimerkiksi uudelle Marina-alueelle, jolla tavoitellaan myös kansainvälisyyttä, hän toteaa.

Finnairin päätös vähintään syksyyn jatkuvasta lentotauosta on tyrmistyttänyt monia paikallisia yrityksiä sekä tahoja. Keski-Pohjanmaan yrittäjissä on noin 2400 jäsenyritystä, joihin lentojen lakkaaminen vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti. Myös Pohjanmaanliitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari ovat ilmaisseet suuren huolensa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Noin 70 prosenttia Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman matkustajista on liikematkustajia. Täältä siis jatketaan muihin kohteisiin Euroopassa ja maailmalla, Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä toteaa.

Tuppurainen taas luottaa siihen, että sitä mukaa kuin kysyntä kasvaa myös lentoliikenne alkaa elpymään. Hän kuitenkin painottaa, että paikallista kysyntää sekä aktiivista toimintaa täytyy kuitenkin olla, jotta lentokoneita lennätetään.

– Selvää tietenkin on, että tyhjiä koneita ei aleta lennättämään, se olisi meidän ilmastotavoitteitakin vastaan, Tuppurainen kommentoi asiaa.

Erkkilä nostaa kuitenkin kysymyksen ilmoille, kuinka alueellista kysyntää pystytään näyttämään, kun lentoja ei pysty edes syksylle varaamaan.

Tuppuraisen mukaan tällä hetkellä on ensisijaista keskittyä siihen, että saadaan autettua Finnair tämän kriisin yli.

– Ensisijaista on kuitenkin saada talous elpymään, mutta olemme vieneet Finnairin johdolle hallituksen vahvan tahtotilan siitä, että Suomessa täytyy olla toimivat kotimaiset lentoyhteydet, Tuppurainen toteaa kysyttäessä miten vetoomuksen käsittely tästä jatkuu.

Eduskunnassa on tällä hetkellä käsittelyssä 700 miljoonan euron pääomitus Finnairille. Paikalliset kaupunginhallituksien puheenjohtajat muistuttavatkin ministeri Tuppuraista siitä, että Suomen hallitus voi Finnairin enemmistöomistajana vaikuttaa lentoyhteyksien avaamiseen Kokkola-Pietarsaaren lentokentälle.

– Hallitus tarkastelee kaikkia vaihtoehtoja ja haluaa taata lentoliikenteen maakuntakentille talvikaudeksi. Mitään ehtoja kuitenkaan yksittäinen osakkeenomistaja ei voi sanella, Tuppurainen sanoo.

Toistaiseksi viimeinen lento Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalla on ollut Finnairin reittilento AY631 Helsinkiin 18.3.

Lentoyhtiö Finnair tiedotti 17.5. Kruunupyyssä sijaitsevan Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman lentoliikenteen olevan tauolla ainakin marraskuuhun asti. Kruunupyyn lisäksi Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin ja Kemiin ei lennetä kesäkauden aikana.

Talvikauden aikataulut otetaan käyttöön marraskuun alussa, mutta päätökset viiden maakuntakentän osalta tehdään vasta elokuussa, kun nähdään, miten kysyntä kehittyy.

Muokattu klo.14.51 // Juttuun lisätty haastateltavien sitaatteja, Tytti Tuppuraisen puolekannatus sekä uusi kuva.