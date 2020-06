Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Osuuspankkien yhdistymisaalto kiihtyy, pysyykö kaikki mukana?

Ei sitä nyt niin mahdottoman kauas ajassa taaksepäin tarvitse mennä, kun Kannuksestakin löytyi viisi pankkia. Osuuspankki, Säästöpankki, Suomen Yhdyspankki (SYP), Postipankki ja Kansallis-Osake-Pankki (KOP) löytyivät kaikki pankkipalveluineen Kannuksesta. 90-luvun laman seurauksena tapahtui iso murros Suomen pankkimaailmassa ja moni tuttu pankki jäi sille tielle. KOP:n ja SYP:n raunioille perustettiin Merita, mikä sekin löytyi Kannuksesta ja sulautui lopulta Nordeaan. Hetken Kannuksessa ei ollut kuin Kannuksen Osuuspankki, kun Nordea häipyi konttoreineen pois. Tällä hetkellä sentään löytyy toinenkin pankki, kun Avain Säästöpankki pitää konttoriaan SYP:n entisissä tiloissa.

Nyt näyttää, että on menossa aikamoinen yhdistymisaalto osuuspankeilla. Huhtikuussa OP Kannus sulautui lopullisesti OP Suomenselkään. Kannus kuuluu yhteenliittymässä samaan Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen ja Pyhäjärven kanssa. Keskiviikkona tuli seuraava tieto fuusiosta, kun varsin kaukana fyysisesti toisistaan sijaitsevat OP Himanka, OP Nivala ja OP Perho aikovat sulautua OP Joki-Pohjanmaaksi. Jo aiemmin OP Kalajoki kertoi liittyvänsä suureen OP Keski-Pohjanmaahan, johon kuuluvat mm. Kokkola ja Ylivieska. OP Toholampi on edelleen itsenäinen, kuten esimerkiksi myös OP Ullava.

Aikamoinen tilkkutäkki Lestijokilaaksossa osuuspankit ovat näiden fuusioiden jälkeen. Tässä saa toimittajakin olla tarkkana. Ja onko tulossa lisää yhdistymisiä, sen aika näyttää.

Joka tapauksessa pankkisektorin rakennemuutos jyllää ja lujaa maaseudulla. Kun asiakkaat on opetettu hakemaan palvelut verkosta, konttoreiden merkitys vähenee. Kaikki pystyy hoitamaan verkossa ja silloin pankki voi sijaita fyysisesti lähes missä tahansa.

Yksi syy yhdistymisille on taloudellisen tehokkuuden tavoitteleminen. Matala korkotaso on ajanut etenkin pienet pankit vaikeuksiin, kun pankkien perinteisesti tärkein tulonlähde eli korkokate on supistunut.

Uudet fuusiot laittavat paikalliset päättäjät pankkien hallituksissa avainasemaan, jotta paikkakunnan ääni kuuluisi isommassakin pankissa. Tulee olla yhteistyökykyinen mutta samalla jämäkkä, etteivät kaikki palvelut valu pois paikkakunnalta.

Mielenkiinnolla täällä entisissä KOP:n tiloissa seurataan pankkimaailman uusimpia käänteitä.