Uudet messut Kannukseen toukokuussa 2021 – Tapahtuman teemana hyvinvointi ja vapaa-aikaa, ehdota nimeä messuille!

Kannuksen Kitinvaparilla on messuperinteitä jo 80-luvulta saakka. Silloisessa Kitinkankaan vapaa-aikakeskuksessa järjestettiin paljon yleisöä saavuttaneita Jokivarsi elää -messuja. Lähimenneisyydessä Kitinvaparilla on järjestetty erilaisia luento -ja tapahtumatilaisuuksia, jotka ovat myös keränneet hyvin väkeä. Viime vuoden maaseutuopistolla Kpedun järjestämät Ollikkala-messut olivat myös menestys. Tätä taustaa vasten isommille uudentyyppisille messuille on tilausta.

– Kannuksen tulevat messut on uusi aluevaltaus KPK Eventsille. Olemme jonkin aikaa miettineet laajennusta messurepertuaariimme hyvinvointi- ja vapaa-ajan messujen suuntaan. Kannus on meidän paikallista ydinaluettamme, KPK Eventsin myynti- ja tapahtumapäälliköt Niina Palosaari ja Asla Ohtamaa taustoittavat.

Palosaarella ja Ohtamaalla on myös vahvat siteet Kannukseen. Palosaari on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Kannuksessa ja Ohtamaalle Kannus on tuttu paikka mummolan kautta. He eivät kuitenkaan olleet hetkeen käyneet Kitinvaparilla ja tutustuminen uudistuneeseen alueeseen vakuutti molemmat.

– Kitinvapari ympäristöineen luo erinomaiset puitteet messuille. Kannus on myös sijainniltaan sellainen, että tänne lähdetään niin Kokkolan kuin Ylivieskan suunnalta, he ennakoivat.

Kannuksen kaupungin tapahtuma- ja kulttuurikoordinaattori Anja Takkunen ja hyvinvointipäällikkö Katri Kykyri näkevät nyt alkaneessa yhteistyössä paljon etuja.

– Kun saamme vahvan järjestelykumppanin messuille, saamme myös Kannuksen markkinointiin ison hyödyn. Kitinvaparin alue saa paljon positiivista näkyvyyttä ja tietoisuutta. Aika moni ensi kertaa alueella piipahtava yllättyy alueen monipuolisesta palvelusta, jota kehitetään myös jatkuvasti. Messut on osa tätä kehitystä, Takkunen ja Kykyri kertovat.

Messujen päivämäärä on lyöty jo lukkoon, ja se on lauantaina 15. toukokuuta 2021. KPK Events ja Kannuksen kaupunki ovat jo tehneet messuista yhteistyösopimuksen.

– Nyt on aika heittää ilmoille esiintyjiä ja tapahtuman vetonauloja. Niitä tullaan kyselemään eri somekanavien kautta. Tarkoitus on saada sellaiset messut, jossa pohjana on asiantuntevat esiintyjät höystettynä muutamalla nimivahvalla esiintyjällä. Myös paikallinen osaaminen on totta kai vahvasti esillä messuilla, nelikko vakuuttaa.

Messuille odotetaan 50-80 näytteilleasettajaa yrityksistä, yhteisöistä ja kolmannen sektorin toimijoista. Messuille tulee paljon myös ohjattua toimintaa ja vuorovaikutteista messuosastoa. Alusta alkaen messuja halutaan viedä osallistavaan suuntaan. Siitä hyvänä esimerkkinä on messujen nimikilpailu, jota markkinoidaan kesän aikana (www.kpkevents.fi/kilpailut).

– Nyt on mahdollisuus antaa rohkeasti nimiehdotuksia messuille. Tulemme sitten uuden nimen kanssa näyttävästi ulos syksyn aikana, Palosaari ja Ohtamaa kertovat.

Messuille haetaan Kannuksen kaupungin lisäksi muitakin pääyhteistyökumppaneita. Lestijoki-lehti tekee myös laajan messuliitteen ensi kevään aikana.

