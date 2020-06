Kannuksen Kela kokonaan kiinni kesäkuukauden

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannus

Kannuksen Kelan toimipiste on kokonaan suljettuna 6.7.–2.8. välisenä aikana. Helmikuun alusta alkaen Kannuksen Kela on ollut auki vain ajanvarauksella keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Kaustisen Kela on suljettuna myös 8.6.–5.7. välisenä aikana. Kelan palvelupiste Kokkolassa on kesälläkin auki neljänä iltapäivänä viikossa.

Kelan mukaan turvallisinta on hoitaa Kela-asiat verkossa ja puhelimessa. Puhelinpalvelu on avoinna normaalisti myös kesällä. Verkossa on huhtikuussa jätetty noin miljoona hakemusta, mikä on noin 72 prosenttia kaikista hakemuksista.

Jonotusaika Kelan puhelinpalveluun on ollut keskimäärin noin 3 minuuttia.

