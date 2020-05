Keski-Pohjanmaan ammattiopiston valmistujaisia vietetään tänään – valmistuneiden nimet löydät täältä



Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta 1. 1. -29. 5. 2020 valmistuneet ja julkaisuluvan antaneet löytyvät tästä listasta: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti Liedes Wilma Taru Kanerva, Kokkola Media-alan perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja Uokkola Sanni Merituulia, Pietarsaari, Varonen Marjo Maarit, Kuopio, Korhonen Noora Sofia, Oulu, Hukari Maria Susanna, Kokkola Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Leiviskä Ossi Kristian, Kannus, Karlsson Tiia Maria Anneli, Kokkola, Kiviharju Santeri Matias, Kalajoki, Muhonen Ossi Jarmo Johannes, Kokkola, Peltola Arttu Johannes, Kannus, Skantsi Aaron Alfred Kalevi, Evijärvi, Ulmanen Uki Antero, Kokkola, Peltoniemi Jere Aleksanteri, Kokkola, Lankinen Ella Roosa Rebekka, Kokkola, Autioniemi Leevi Oskari, Pietarsaari Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Kaljunen Titta-Liina Aleksandra, Kokkola, Mustonen Veeti Viljami Johannes, Kokkola, Kokko Niko Pentti Kalevi, Kokkola, Kiiskilä Kalle Aleksanteri, Kokkola, Sipilä Linda Sabina, Kalajoki, Myllymäki Sonja, Kokkola, Asiala Antti Juhani, Kokkola Valokuvaajan erikoisammattitutkinto Liikanen Jyrki, Nivala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Määttä Roosa Josefina Sendresa, Kruunupyy, Piippo Jasmin Karoliina, Kokkola, Palonen Nea Wilma Maria, Kokkola, Niemi Jasmin Sara Wilhelmiina, Kokkola, Luokkala Lari Axel, Kokkola, Pohjola Arttu Aukusti, Kokkola, Sandström Nea Melina, Kokkola, Leppälä Josefiina Sara Pauliina, Kokkola, Pollari Aino Ilona, Halsua, Rintalahti Henna Maarit, Kokkola, Tainio Nea Eveliina, Kokkola, Tyynismaa Jonna Anni Helena, Kokkola, Lindvall Anniina Kreeta Anneli, Kannus, Storbacka Elisa Tuulikki, Veteli, Peltola Janina Jessica Kristina, Kokkola, Litzén Joanna, Kokkola, Khamloet Wantha, Vaasa, Koskela Kyösti Matias, Kannus, Lannajärv Alondra, Halsua, Luokkala Jonne Matias, Kokkola, Hyyppä Jonna Karoliina, Kokkola, Nutyong Phanida, Kokkola, Pylväinen Neea Juulia, Toholampi, Kalliokoski Janette Elisabet, Kokkola, Kiviniemi Melinda Johanna, Kokkola, Häggman Hanne Kristiina, Kannus, Finell Walter Sakarias, Kokkola, Koistila Kalle Kullervo, Kokkola, Huhtala Niko Juho Matias, Kokkola Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi Kiviranta Nea Susanna, Pietarsaari, Pikkumäki Jenni Helena, Pietarsaari, Ansari Hafez, Kalajoki, Holm Sirpa, Kokkola, Pyykkönen Mervi Johanna, Kokkola, Sillanpää Laura Maria, Kokkola, Hovila Lotta Rebekka, Toholampi, Svartström Janne Veikko Aukusti, Ylivieska, Haara Pia Maria Elisabet, Kokkola, Luoto Miia, Pietarsaari, Junno Janina Tuulia, Halsua, Aleman Jessica Riina, Perho, Tikka Katariina Mari Mirella, Kokkola, Jutila Janita Katariina, Kokkola, Rimpioja Jenni Maria Elina Liiketoiminnan ammattitutkinto Pajukangas Leif Johannes, Kokkola, Näreaho Emilia Veera Karoliina, Kokkola Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ahokangas Petri Kalevi, Kokkola Johtamisen erikoisammattitutkinto Lahtonen Maarit Johanna, Kokkola, Haglund Sari Kaarina, Kokkola, Tofferi Miia Tuulikki, Veteli Lähiesimiestyön ammattitutkinto Taano Fozi Mohamed, Pietarsaari, Holmvik Toni Markus, Pietarsaari, Kuusela Mervi Helena, Kannus, Peltola Janne Matias, Kokkola, Sandelin Riku Kalevi, Kokkola, Sundstedt Silla Ingrid Susanna, Pedersören kunta, Hakkarainen Tuula Katriina, Veteli, Suomela Henna Susanna, Veteli, Nyblom Åke, Naantali, Manninen Marko, Kalajoki, Saviluoto Niina Marjukka, Kalajoki, Laakeri Tytti Johanna, Kokkola, Similä Anne-Maria, Kokkola, Koutonen Marjut Hannele, Kokkola, Salonen Tomi Antero, Kokkola, Bask Sanna Elina, Kokkola, Roukala Antti Tapani, Kannus, Kiivit Kätlin, Pietarsaari, Pudas Anette Emilia Mariella, Kalajoki, Orjala Juho-Pekka Johannes, Kokkola Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Gyamtso Tanpa, Kokkola Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Mäkelä Marko, Karstula, Rantamäki Heidi Katariina, Riihimäki Eläintenhoitajan ammattitutkinto Saimala Selina Senni Maria, Jyväskylä, Tuhkanen Hanna Kaisa, Siikalatva Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä Tuominiemi Tuomas Aleksi Oskari, Halsua, Hosio Onni Valtteri, Nivala, Syväkoski Atte Petteri, Kaustinen, Ylihärsilä Antti Johannes, Kauhava, Välikangas Lauri Antero, Toholampi, Hyyppä Marjut Josefiina, Kalajoki, Jutila Miro Aleksi, Alavieska, Yli-Tokola Samu Eemeli, Kannus, Sornikoski Tomi Sakari, Haapajärvi, Yli-Kotila Rasmus Ilmari, Kannus, Somppi Tatu Henrikki, Oulainen, Pajunpää Juho Johannes, Kokkola, Rönkkö Matti Juhani, Haapajärvi, Saari Elias Heikki Sakari, Kalajoki, Alavaikko Tero Mikko Benjami, Oulainen, Niemi-Korpi Mikael Henrik ,Kannus, Polso Jaakko Johannes, Veteli, Niemiaho Mikko Marko Tapani, Kärsämäki, Eteläniemi Mikko Samuel, Kalajoki, Rauhala Viljami Raminpoika, Sievi, Pottala Reetta Kaarina, Kokkola, Leppäniemi Pasi Matti, Veteli, Koski-Vähälä Emil Henry Tapani, Kannus, Kokko Markus Riku Mikael, Ylivieska, Junttila Topias Patrick, Kannus, Karhukorpi Antti Kristian, Alavus, Kettunen Jaakko Aleksi, Pedersören kunta, Helaakoski Jenna Tuulia, Pyhäjoki, Tuikkanen Oskari Matias, Lestijärvi Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Holmström Siiri Hilja Sofia, Haapajärvi, Nappar Mina Regina, Kokkola, Tiitinen Tiina Laura Mirjam, Kannus, Verronen Senja Aino Anneli, Kokkola, Kangas Nella Iisa Olivia, Lapua, Hollanti Laura Aleksandra, Kokkola, Hautaniemi Aamu Ilona Aleksandra, Heinola, Kekolahti Anna Sofia, Kokkola, Riipinen Julia Katariina, Kannus, Mäkelä Milla Elsa Johanna, Kokkola, Loukiainen Sanja Leni Monica, Kruunupyy, Ahoniemi Tanja Hannele, Kokkola, Leppäkangas Katri Sofia, Inari, Luoto Jonna Julia, Pyhäjoki, Kivioja Jutta Iida Maria, Sievi Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Viljamäki Niko Matias, Reisjärvi, Tervo Niko Tapani, Kannus, Vartio Joona Miika Johannes, Evijärvi, Ruuska Jussi Petri Eemil, Kokkola, Päivärinta Jaakko Kalervo, Nivala, Oikari Jani Johannes, Lestijärvi, Mäntylä Onni Eemeli, Kinnula, Saari Juho Erkki Samuel, Ylivieska, Erkkilä Mika Matias, Sievi, Eteläniemi Juhani Anders, Nivala, Kojonen Aleksi Eemil, Kauhava, Aakko Jere Heikki, Haapavesi, Silver Topias Aukusti, Sievi, Teirikangas Jaakko Juhani, Kaustinen, Svartsjö Kasper Mikael Mattias, Kruunupyy, Ojala Jaakko Santeri, Alavieska Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja Mäkelä Jukka Matias, Perho, Voipio Ville Heikki Johannes, Oulu Eläintenhoidon ammattitutkinto, koirahieroja (AT) Saari Anne Maarit, Kokkola Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Haapasaari Vuokko Pauliina, Kauhava, Järvelin Iida-Maria Anna, Sotkamo, Harala Eerika Hannele, Ylöjärvi, Järvinen Kati Marika, Laukaa, Perälä Nooa Matias, Ruuti Johanna Katariina, Laihia, Hämäläinen Veronika Jaana Pauliina, Viitasaari, Hällbacka Ninni Sofia Hannele, Kurikka, Vääräkoski Päivi Helena, Alavieska Hevostalouden ammattitutkinto Vanberg Anne-Mari, Lempäälä Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja Taskinen Antti-Oskari Johannes, Kannus Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja Piippo Veikko Ville Juhani, Kalajoki, Hotakainen Jimi Aleksanteri Paavali, Kokkola, Uusitalo Jonas Aleksanteri, Kruunupyy, Roukala Juuso, Kalajoki Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja Viljamaa Andreas Johannes, Ylivieska, Puurula Juuso Aleksi, Kokkola, Ström Matias Jan Alexander, Kokkola, Rantala Aatu Jeremias, Kokkola, Hautakoski Miika Johannes, Kokkola, Kolehmainen Jukka Kristian, Kokkola Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja Soini Joni Markus, Kokkola, Koskinen Ville Valtteri, Kruunupyy, Mäkelä Keijo Antero, Kokkola, Lakanen Juho Olavi, Perho, Mäkelä Juulia Amanda, Kokkola, Tahvanainen Ari Juhani, Kokkola, Typpö Juha Tapani, Kokkola, Kankainen Jenna Julia, Kokkola, Vahanka Niko Petri Sakari, Kokkola, Peltokorpi Vesa Petteri, Kokkola, Hautakoski Mirva Ilona, Kokkola, Lindberg Joona Olavi, Kokkola, Vapola Toni Matti Kristian, Kokkola, Soininen Rami Ilmari, Kokkola, Honkonen Juho Aleksi, Kokkola, Äyhynmäki Axel, Kokkola, Ruostetsaari Pauli Pekka Antero, Helsinki, Rantala Jere Antto Oskari, Kokkola, Pollari Kari Antero, Veteli, Korin Sami Kristian, Kokkola Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja Tuikka Juuso Emil, Kokkola, Manninen Santtu Pekka Kristian, Hietala Valtteri Eemeli, Kokkola, Tiala Jasper Ville Mikael, Pietarsaari, Palosaari Miko Markus, Kokkola, Tikkakoski Valtteri Joonatan, Halsua, Tuukkanen Paavo Johannes, Kokkola, Siirilä Severi Kristian, Kokkola, Virtanen Tero Esko Tapio, Kokkola, Broberg Juho Waltteri, Kokkola Puualan perustutkinto, puuseppä Mahamud Ali Abdi, Pietarsaari, Laukkonen Niko Oskari, Kokkola, Osman Abdi Salah, Pietarsaari, Kujala Annika Elisabet, Toholampi, Lindström Matias Juhani, Kokkola Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Peltola Eetu Waltteri, Kaustinen, Miettunen Antti Matias, Kaustinen, Raitokoski Petteri Ville Matias, Kaustinen, Koivisto Jyrki Einari, Toholampi, Eskola Jere Eemil Edvard, Kannus, Rintala Oliver Oscar Samuel, Kokkola, Ojala Niko Johannes Erik, Kannus, Aro Jimi Aleksi, Pietarsaari, Appelgren Joona, Pietarsaari, Hietala Jesse Eemi Sakarinpoika, Kokkola, Backlund Tommy Sebastian, Pietarsaari, Vetoniemi Santeri Mikael, Kannus, Kalliokoski Leevi Verneri, Kokkola, Kleemola Alpi Veli Pekanpoika, Kokkola Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Peltoniemi Vilma Karoliina,Kannus, Laasanen Joona Tuukka Kristian, Veteli, Gholami Ali, Kokkola, Saaranen Janita Toini Anneli, Kokkola, Mojahed Mohammad Javad, Kokkola, Khavari Davood, Kokkola, Honkaniemi Jenna Helena, Pietarsaari, Ahlskog Crista Janette, Kokkola Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja Isopahkala Arttu Eemeli, Kalajoki, Impö Olli-Pekka Pellervo, Kokkola, Jylhä Tomas Joonatan, Perho, Männistö Pietari Lauri Antero, Kalajoki, Rintala Toni Mikael, Kokkola, Viitala Valtteri Eemil, Perho Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Kalliokoski Lauri Tapani, Kokkola, Laakso Eemeli Juho Santeri, Pietarsaari, Luoma Topi Oskari, Kokkola, Kronqvist Emil Matias Kristoffer, Kokkola, Svahn Matti Elias Bernhard, Kokkola, Karjula Teemu Tapani, Kokkola, Kivelä Aleksi Ole Markus, Kokkola, Joukosalmi Niko Matias, Pietarsaari, Pottala Jere Jaakko Matias, Kokkola, Luolamäki Marko Jaakko, Toholampi Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Tuomaala Toni Kristian, Pietarsaari, Sova Mika Matti Antero, Kokkola, Tikkakoski Janette Taimi Belinda, Veteli, Fagerholm Daniel Matias Waltteri, Pietarsaari, Virta Matti Johannes, Kalajoki, Yliuntinen Lauri Juhani, Kalajoki, Seppälä Kalle Oskari, Pietarsaari, Salomaa Kimmo Juhani, Kokkola, Ö Jukka-Pekka Alex, Pietarsaari, Niskala Juuso Antti Aleksanteri, Kokkola, Isosaari Aleksi Elo Sebastian, Kannus, Rahkonen Veeti Kristian, Kokkola, Rauma Veeti Erkki Antero, Kaustinen, Kankkonen Janne Roger, Kokkola, Myllymäki Antti Toivo Antero, Kaustinen, Myllymäki Antti Toivo Antero, Kaustinen, Heikkinen Jonne Mikael, Pietarsaari, Moilanen Arttu Juhani, Kokkola, Myllymäki Otto Arttu Nikolai, Kaustinen, Ojala Jenni Esteri, Perho, Niemi Niilo Alexander, Kokkola, Niemelä Ossi Mikko Matias, Kokkola Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori Hämäläinen Noora Maria, Kokkola, Särkilä Taija Kerttu Kristiina, Kalajoki, Tyni Vilja Tuulia, Kokkola,Utriainen Jenni Emilia, Kokkola, Koivusaari Veera Johanna, Kokkola, Kalliokoski Jenna Lyydia, Kokkola, Pholngam Naphaphet, Kokkola,Tiinus Maarit Suvi Päivikki, Kokkola, Saarnio Miia Janica, Kokkola, Ängeslevä Jenna Marika, Kalajoki, Paavola Kaisa Maria, Kaustinen, Kettunen Sonja Katriina, Kokkola, Adeli Layla, Kokkola, Ruth Ruth, Kokkola, Tiilikka Mia Suzanne, Kokkola, Haapakoski Päivi Helena, Kokkola, Niemi Miritsa Maria, Kokkola, Ciocirlan Vasile Marius, Kokkola, Saarnio Katri Marjut Anneli, Kokkola, Annala Tom, Kokkola Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja Karakas Onur, Pietarsaari, Nutfieva Fatme, Veteli, Panula Milja Sylvia, Kokkola Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Niemonen Jonna Maria, Kannus, Tuunala Hanna Mari, Kokkola, Hänninen Adalmiina Olivia, Kokkola, Pietilä Jenni Lahja Marjatta, Kokkola, Salmela Tiia Camilla Susanna, Kannus, Räisälä Miia-Maria Jasmiina, Kokkola Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Ferhatovic Habilj,Kokkola, Idris Khaled Ibrahim Mohamed, Kokkola, Valjus Joona Elmo Sakari, Kokkola, Korhonen Rosa Maria Kaarina, Kokkola, Kortteenperä Titta Tuulikki, Kokkola, Saari Ronja Karoliina, Pietarsaari, Niemi Marja-Liisa, Kokkola, Kero Riitta Helena, Kokkola, Anttikoski Annika Marja Kristiina, Kokkola, Rauhala Ida Sofia, Kokkola, Karhukorpi Saana Eerika, Kokkola Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (AT) Kauppinen Jenni Mikaela, Kokkola, Juola Riikka Susanna, Kalajoki, Virkkala Riitta Regina, Toholampi, Kujala Saija Marika, Kalajoki, Aittoniemi Arja Aune Marita, Vimpeli Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Uuskartano Ronja Emilia, Kokkola, Niemi Fanny Anne Edith, Kokkola, Brandt Malin Linnea, Kokkola, Joutsen Visa Jasper, Pietarsaari, Sjöblom Neea Lotta ,Kokkola, Kinnunen Niina Emilia, Reisjärvi, Ukskoski Elisa Iida Sylvia, Perho, Vehkalampi Janette Marie, Perho, Leskelä Riina Emilia, Kruunupyy, Lindholm Ruut Kaarin ,Kinnula, Eteläniemi Päivi Annika, Lahti, Spets Siiri Maria Matilda, Kokkola, Karjalainen Petri Antti Roobert, Kokkola, Pajukangas Venla Pauliina, Kokkola, Hyyppä Vilma Saara Josefiina, Kokkola, Jylhä Rosanna Eerika, Kokkola, Humalajoki Linnea Josefiina, Kannus, Saarenpää Teresa Angela, Kalajoki, Mustajärvi Roosa Katriina, Kokkola, Huhtala Hanna-Riikka, Kokkola, Karjula Tuukka Samuel, Kokkola, Kellosalo Venla Ellinoora, Kannus, Hokkanen Fanny Wilhelmiina, Kannus, Karvonen Neea Johanna, Halsua, Hietalahti Anni Roosa Amalia, Kokkola, Eronen Elsa Alisa Anita, Kokkola, Hakola Iida Emilia, Kokkola, Erkkilä Oona Helena, Kannus, Sinikallio Josefiina Mirka Kristiina, Kokkola, Ellis Ellis, Kokkola, Eskola Julia Josefiina, Sievi, Fiskaali Senja Sofia, Kokkola, Göös Josefiina Matilda, Kokkola, Hagström Mette Hillevi, Kokkola, Koponen Amanda Cecilia Isabella, Kokkola, Haaponiemi Ella Josefiina, Kannus, Kohtaniemi Jenna Seliina, Kannus, Poikkimäki Senni Marjaana, Kokkola, Korpi Jenni Maria, Kalajoki, Ollila Anni Karoliina, Haapavesi, Korpela Kata Erika, Kokkola, Nyman Iida-Peppi Maria, Kokkola, Puukangas Sarita Linda Maria, Kokkola, Ranta-Nilkku Mirjami Tyyne Sofia, Kannus, Rimpioja Elmiina Ida Josefiina, Kannus, Rättyä Ninna Noora Aleksiina, Kokkola, Nikula Emilia Jenna Sofia, Kokkola, Rimpioja Pilvi Petriina, Kokkola, Nivala Hanna-Mari Anniina, Kannus, Mäkelä Janette Carolina, Kokkola, Mäkelä Bettiina Maija Maissi, Kokkola, Kuisma Riku Lassi Petteri, Reisjärvi, Silvennoinen Veera Ada Andrea, Kokkola, Kortetmaa Vanja Tuulia, Kannus, Lampela Selina Aurora, Perho, Lintenhofer Hanna Maria Kriemhild, Kalajoki, Lundström Miina Liisa, Kokkola, Myllymäki Oona Laura Elisa, Kaustinen, Mursu Roosa Emilia, Kokkola, Kinnunen Anna-Liisa, Kokkola, Manderbacka Anna Carina, Kokkola, Rantala Tiia-Anneli, Kokkola, Sivula Kia Henriikka, Kokkola, Palomaa Maarit Hannele, Kokkola, Harju Ritva Eija, Pietarsaari, Heinonen Sami Kristian, Kokkola, Vehkalampi Heli, Perho, Yrjänä Laura Marjaana, Kokkola, Peltokangas Mirka Elina, Perho, Kumpulainen Mia Marianne, Kokkola, Martinmäki Päivi Birgitta, Kinnula, Kuorikoski Satu Marjukka, Kokkola, Lemmetti Kiia Laura Johanna, Kaustinen, Lampela Annamari Pauliina, Perho, Keto Helen, Evijärvi, Entonen Riikka, Kannus, Maharjan Binita, Pietarsaari, Kukkola Matias Valtteri, Kokkola, Saarenpää-Mendes Eeva Mariitta, Kalajoki, Nieminen Sari, Kokkola Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki Leminen Ida Essi Inkeri, Kaustinen, Roiha Janette Marika, Kokkola, Joki-Huuki Tino Markus, Kannus, Saarikettu Heidi Katariina, Pietarsaari, Sundström Sara Aila Karoliina, Kokkola Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija Alkio Linda Sofia Kristiina, Ylivieska, Nikolajeva Natalja, Tampere, Öljymäki Henri Akseli, Kokkola, Staneva Vilyana Nikolaeva, Kokkola Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja (AT) Henttonen Anni Anita Heleena, Kokkola Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmentaja Uusitalo Pia Monika, Kokkola Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Paananen Lea Birgitta, Reisjärvi Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja Käsnänen Tuuli Eveliina, Kaustinen, Peltokangas Minna Katariina, Pietarsaari, Länsipää Emma-Maria, Sievi, Tammiainen Elli-Noora Aleksandra, Kokkola, Koivisto Veera Ilona, Kälviä, Puumala Milla Matilda, Kokkola, Pasanen Nenja Alexsandra, Kokkola, Haaponiemi Marika Annukka, Toholampi, Virkkala Taru Emilia, Kälviä, Virkkala Suvi-Tuuli, Toholampi, Kallio Oona Emilia Karoliina, Toholampi Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja Abdelmagid Halima, Kokkola Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija Latvala Jenni Maarit, Kokkola, Nordbäck Jenna Sofia, Kokkola, Hakala Jasmine Johanna, Kokkola Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, mittatilausompelija (PT) Tamminen Roosa Emilia, Kruunupyy, Tamminen Helena Marja Elisa, Kokkola Turvallisuusalan ammattitutkinto Helén Artur Matias, Kokkola, Pylväinen Kerstin, Kokkola, Villbacka Sune Kustaa Mikael, Pedersören kunta, Rekilä Anniina Laura Helena, Kokkola, Lönnbäck Kia Anneli, Kokkola Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Virkkala Tommi Olavi, Kokkola Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Siipola Jarno Sakari, Kalajoki, Karjula Joni Julius, Kokkola, Hoseini Seyed Mohammad, Kokkola, Sediqi Mitra, Kokkola, Mäki Juuso Ilari Antero, Kokkola, Rantanen Juho Toivo Tapio, Kokkola, Mykkänen Sanna-Kaisa Emilia, Oulu, Honkola Iiris Ilona Elisa, Soini