Salla Koskelan kolumni: Paluumuuttajana Kannukseen

Täällä kirjoittaa Salla Koskela, 20-vuotias kannuslainen. Oikeastaan olen oululainen, sillä muutin kaksi vuotta sitten suomen kielen ja kirjallisuuden opintojeni perässä Ouluun. Sieltä valmistun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi kolmen vuoden kuluttua. Kuitenkin kysyttäessä määrittelen itseni kannuslaiseksi, sen verran juurtunut vielä Kannukseen olen. Nyt palaan Kannukseen, kun pääsin kesäksi töihin tänne Lestijoki-lehden toimitukseen.

Paluu kesäksi Kannukseen tuntuu todella kotoisalta. Olen koko elämäni viimeistä kahta vuotta lukuun ottamatta asunut Kannuksessa. Oloni on turvallinen tässä Kannuksen ympäristössä, joka on läpikotaisin tuttu. Myös lähialueet, kuten Toholampi ja Himanka, ovat tulleet vuosien saatossa tutuiksi erilaisten reissujen ja tapahtumien myötä.

Vaikka kaupungissa asumisessa on paljon hyviä puolia, pidän kotiseuduistani: näistä maisemista, ihmisistä ja yhteisöllisyydestä, joka täällä näkyy. Ihmiset tuntevat toisensa, tervehtivät toisiaan, ja usein on aikaa pari sanaakin vaihtaa, kun kaupan hyllyjen välissä kohdataan. Kiireen tuntu ei ole niin vahvasti läsnä täällä kuin suuremmassa kaupungissa. Täällä voi sanoa, että tulen aamupäivällä käymään, eikä tarvitse minuutin tarkkuudella sopia, mihin aikaan tavataan. Se on mielestäni hienoa.

Pienen ja yhteisöllisen Kannuksen lukion kasvattina muun muassa yliopiston suorituskeskeisyys ja oppilaiden kasvottomuus suuressa massassa yllättivät. Välillä tuntuu, että yhteiskunta on Minä-Minä-Maa, jossa oma menestyminen, vaikka muiden kustannuksella, on tärkeintä. Tänne Keski-Pohjanmaalle palatessa olen huomannut jälleen, kuinka onnellisuus tulee pienistä asioista. Suorittajien ja kiireisten ihmisten sijaan näen maanläheisiä ja epäitsekkäitä ihmisiä.

Mitä Lestijoki merkitsee minulle? Lestijoesta tulee mieleen kanoottiretki ystävien kanssa Lestijoella, perheemme ongintareissut Lestijoen rannalla ja kavereitten kanssa vietetyt kesäillat Abc:n rannassa. Lestijoesta tulee mieleen myös torstain posti. Muistan lapsuudestani, kuinka Lestijoki-lehdestä vanhempani lukivat uutisia ja keskustelivat niistä.

Pikkutyttönä luin Lestijoki-lehdestä aina gallupin ja tekstarit. Vanhemmaksi kasvettuani Lestijoen lukeminen on monipuolistunut: nykyään luen koko lehden. Lehti palvelee lukijoitaan, sillä lehden uutiset keskittyvät paikallisiin aiheisiin. Kun olin vuosi sitten Helsingin Sanomien puhelinmyynnissä, yllättävän usein vastaus lehtitarjoukseen oli, että ”luen paikallislehden ja se riittää”. Paikallislehtien merkitys suomalaisille ei ole hiipunut, vaan edelleenkin oman kunnan ja lähikuntien tapahtumia pidetään arvossa ja tärkeinä.

Odotan innolla teille kirjoittamista ja vuorovaikutusta kanssanne. Hyvää alkavaa kesää jokaiselle lukijalle.

Salla Koskela

Kirjoittaja on Lestijoen kesätoimittaja