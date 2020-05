Heinäpaaleja paloi Kannuksessa – Perhossa tuli levisi kulotuksesta vadelmapuskiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksessa Kajaanintien tuntumassa syttyi maastopalo sunnuntaina iltapäivällä kello kahden jälkeen. Palopaikka oli tarkemmin sanottuna lähellä Kajaanintien ja Ylivieskantien risteystä, missä maastossa syttynyt palo ehti polttaa kahdeksan heinäpaalia.

– Suurempaa vahinkoa ei ehtinyt tapahtua. Paikalla ollut isäntä ehti aloittaa kastelun ja muiden lähellä olleiden paalien raivaamisen, kertoo Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Juuso Hagqvist.

Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Alueella ei oltu palomestarin mukaan poltettu roskia tai tehty tulitöitä.

Hieman ennen kolmea Perhosta Kiveläntieltä tuli niin ikään hätäkeskuksen ensitieto keskisuuresta maastopalosta. Siellä pellonreunan kulotus oli levinnyt vadelmapuskiin ja uhkasi läheisiä rakennuksia.

Paikalla oli tehty alkusammutusta jauhesammuttimella. Pelastuslaitos kasteli ympäristöä ja varmisti ettei tuli jäänyt kytemään maastoon.

Viime päivinä maastopalot ovat työllistäneet pelastuslaitoksia, sillä maasto on erittäin kuivaa ja tuulisella säällä tuli leviää nopeasti. Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Keski-Pohjanmaalla on voimassa ruohikkopalovaaran varoitus, joka on muuttumassa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskiviikkona metsäpalovaroitukseksi. Avotulen teko on nyt kiellettyä.

//uutista päivitetty 24.4.2020 klo 15.45 pelastuslaitokselta saaduilla tiedoilla molemmista paloista//