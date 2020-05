Miia Ruuttulan kolumni: Paikalliset helmet paremmin esiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nyt on kykitty kotona kuukausikaupalla. Viileinä kevätpäivinä ei kotinurkissa jumittaminen ole oikeastaan harmittanut. Mutta entäs sitten, kun kesä vihdoin saapuu? Kohta tekisi mieli jo reissuun, ihan minne tahansa.

Koronatilanteen kohentuessa mahdollisuudet vapaa-ajanviettoon lisääntyvät ja lomasuunnitelmien tekijät ovat valintojen edessä: Kun ulkomaille ei ole tänä kesänä asiaa, missä ja miten lomaa viettäisi?

Matkailun kannalta kesästä tulee varmasti erikoinen. Vaikka rajoitukset ja hygieniavaatimukset tulevat hankaloittamaan monia toimintoja, niin ihmiset kaipaavat silti irtiottoa arjesta, elämyksiä Suomen kesässä.

Rajojen sulkeuduttua rohkeimmat uskaltavat jo povata kotimaan matkailulle kaikkien aikojen kesää. Toisaalta suurten kesätapahtumien puute tekee matkailijavirtojen ennustamisesta vaikeaa. Riskiryhmiin kuuluvia lomailijoita suuret kaupungit tuskin houkuttelevat entiseen tapaan.

Keski-Pohjanmaa ei ole matkailualueena kovin tunnettu ainakaan täällä Joensuussa eikä muutenkaan herätä pohjoiskarjalaisissa oikein mitään mielikuvia. Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla on joku musiikin ystävä sentään käynyt, tänä kesänä ei sekään onnistu.

Se on sääli, sillä kotimaakuntani tarjoaisi kyllä kulttuurin ja maisemien puolesta itäsuomalaisille ihmeteltävää: viljavaa ja väljää maaseutua korona-ajan lomailuun.

Toholampikin nousee puheissa esiin lähinnä läpiajokuntana. Toki puolueellisesti väitän, että Oulusta Seinäjoelle ajaessa ajallisesti sopivin ja maisemiltaan kaunein paikka pysähtyä tauolle onkin juuri Toholammin paikkeilla. Mutta monelleko läpiajajalle on aidosti tarjottu syy pysähtyä tai ehkä jopa suunnitella reitti tarkoituksella Lampin kautta?

Tänä kesänä, kun Suomen läpi jo kolunneet matkailijat yrittävät keksiä paikkoja, jotka tarjoaisivat vielä jonkinlaista uutuudenviehätystä, alkanee pienempien, ei-niin-tunnettujen matkailualueiden kilpa. Uusi tilanne voi tarjota mahdollisuuksia monelle pienyrittäjälle. Voittajiksi selviydytään kuitenkin vain yhdellä keinolla: hyvällä markkinoinnilla.

Syrjässä olevien täytyy huutaa muita kovemmin tullakseen huomatuksi. Ajanmukaiset verkkosivut ovat tietysti kaiken a ja o, mutta myös sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuudet valtakunnalliseen näkyvyyteen kohtuuhinnalla, jos sitä osaa hyödyntää.

Ilokseni huomasin, että matkailijaa palveleva Visit Keski-Pohjanmaa -verkkosivu on tekeillä. Toivottavasti sivu täydentyy vielä paikallisilla ravintoloilla ja muilla palveluilla. Sieltä on kotiseudullaan lomailevankin helppo poimia ideoita, missä käytäisiin sitten, kun Kokkola ja Kalajoki on koluttu loppuun.

Miia Ruuttula

joensuulaistunut lamppilainen