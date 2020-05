Tuulivoima teki Himangan Torvenkylälle muuttaneesta Jenni Ekoluomasta sivukylien puolustajan: ”Meillä on vain luonnonrauha”



Jenni Ekoluoma on ”Käläviän flikkoja” mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että Torvenkylän kyläkahvit hän on monta kertaa keitellyt kyläyhdistyksen puheenjohtajan ominaisuudessa. – Vaikka olen ”ulkopaikkakuntalainen” siinä mielessä että en ole himankalainen tai kalajokinen, hyvin minut on otettu vastaan, Ekoluoma sanoo kylänraitin varrella sijaitsevassa Jokipellon talossa.