Nimipäivä torstaina: Luonnosta pitävä Kosti Tervala nousee Toholammin valtuustoon

TOHOLAMPI

Kosti Tervalan ovella vastaan hyppelee innokas tervehtijä, jackrusselinterrieri Hertta. Seurallinen koira ei ole riemuissaan ainoastaan ihmisseurasta, isäntä kertoo.

– Jos se pääsee toisen koiran kanssa ulos, se lähtee heti.

Tervala nousee ensi viikolla pidettävässä Toholammin valtuuston kokouksessa perussuomalaisten valtuutetuksi rikostuomion takia paikastaan luopuneen Oskari Laakerin tilalle. Ensimmäiseksi varavaltuutetuksi tulee Abebe Wennström.

Kosti Tervala ei ole ensimmäistä kertaa kunnallispolitiikassa mukana: ennen nykyistä, varavaltuutettuna aloitettua kautta hän ehti olla yhden kauden varavaltuutettuna ja sitä edellisen valtuutettuna. Hänellä oli iso rooli perussuomalaisten kunnallisjärjestön nostamisessa Toholammilla aktiiviseksi toimijaksi.

– Perussuomalaisten netissä aloin kirjoitella ja kommentoida aikoinaan noin vuodesta 2005 alkaen, sitten alkoi tulla perussuomalaisten lehti, ja kohta oltiin toivomassa jäseneksi. Lähdin mukaan ja siitä se sitten lähti, Kosti Tervala kertailee.

Keski-Pohjanmaan piirin kokouksessa Tervala pääsi mukaan piirin toimintaan ja sen jälkeen hän alkoi houkutella uutta väkeä mukaan paikallisyhdistykseen Toholammilla. Jo SMP:n aikana toimintansa aloittanut yhdistys toimi Tervalan mukaan tuolloin melko hiljaisesti, mutta aktivoitui kun Tervala ryhtyi hommaamaan ehdokkaita vuoden 2008 kunnalisvaaleihin.

– Kovasti töitä tein sen eteen, ja kolme ehdokasta saatiin heti ensimmäisellä kerralla läpi.

Alkuperäiseltä ammatiltaan Kosti Antero Tervala on metallimies, putkihitsaaja, ja on hankkinut sen jälkeen prosessinhoitajan koulutuksen kemiantekniikan alalta. Töitä hän on tehnyt aina, nykyinen työpaikka on Finn Spring, jonka viisivuorotyö sopii hyvin Tervalan elämänrytmiin.

– Vettä vain menee! hän virnistää.

Finn Springille Kosti Tervala siirtyi Poutulta Kannuksesta, ja sitä ennen hän oli Valiolla Toholammin juustolassa siihen asti, kunnes sen lakkauttamisesta ilmoitettiin.

– Se on pakko sanoa, että kaikkia, jotka olivat töissä Toholammin valiolla, tulee aina harmittamaan että se loppui. Siellä oli erittäin hyvä henki, hän sanoo.

Vapaa-ajallaan Kosti Tervala liikkuu mielellään luonnossa. Kesällä kiinnostaisi tehdä vaellusreissu pohjoiseen tyttöystävän kanssa, jos keväällä Peuran polulla mennyt polvi antaa siihen mahdollisuuden.

Koronan aiheuttama isku yhteiskunnan toiminnalle mietityttää Tervalaa.

– Täällä se ei yhtä paljon näy, mutta valtakunnan mitassa monen toimeentulo on seis tällä hetkellä. Kauanko valtiolla kestää toipua sadoista miljoonista tai miljardeista lisävelkaa – veroprosentit tulevat varmasti nousemaan.