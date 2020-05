Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Häkkilän kylätalo on ikituttu paikka Toholammin museoyhdistyksen puheenjohtajalle Jukka Lintilälle ja Toholammin Häkkilän kyläyhdistyksen puheenjohtajalle Heikki Kopsalalle. Siellä he ovat nimittäin aloittaneet koulutiensä opettaja Katri Pajusen huolenpidon alla, aina siihen asti kun kansakoulu lakkautettiin oppilasmäärien laskun takia vuonna 1967.

Vanha koulurakennus herättää muistoja.

– Nämä pönttöuunit olivat tärkeät, Jukka Lintilä näyttää ison luokan kahta korkeaa uunia, joilla vieläkin saadaan taloon tarvittaessa lisälämpöä.

Heikki Kopsala kertoo, että oppilaiden tehtävä oli aamulla ensimmäiseksi tuoda puuvajasta puita uunien lämmittämistä varten. Koululla asunut opettaja teki työtä koko persoonallaan ja opetti Häkkilässä koko koulun toiminta-ajan, vuodesta 1929 vuoteen 1967. Eläkkeelle jäätyään hän muutti synnyinseudulleen Keski-Suomeen ja eli lähes satavuotiaaksi.

– Olin yksi luotto-oppilaista, jotka saivat joskus käydä opettajalle kaupassa Kaattarilla, Heikki Kopsala kertoo.

Pajunen oli mukana perustamassa Häkkilän museota ja keräsi suuren osan sen esineistöstä.

– Toisinaan hän vei meidät koululaiset museoon. On jäänyt mieleen, miten Katri isolla avaimella avasi museon oven ja kertoi kiehtovasti esineistä. Se on ollut ensimmäinen kipinä, joka johti minut kiinnostumaan historiasta, kertoo historianopettajana pitkän uran tehnyt Jukka Lintilä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Museon esineistö on nykyisin näytteillä tiloissa, joissa aikaisemmin oli opettajan asunto. Yksi huoneista on koulumuseona vanhoine pulpetteineen, karttoineen ja opetustauluineen.

Isommissa luokkahuoneissa on järjestetty muun muassa häitä ja syntymäpäiviä. Tulevallekin kesälle on jo yhdet häät varattuna, mutta Kopsala ei tiedä vielä, onnistuuko juhlien järjestäminen.

Tänä kesänä ilman esitystä jäävän, Tohotuli-teatteriyhdistyksen pyörittämän Häkkilän kesäteatterin väliaikakahvit on niin ikään juotu koululla, mutta viime vuonna kahvitusta ei järjestänyt enää kyläyhdistys vaan 4H:n kesätyöntekijät. Kopsalan mukaan se kertoo siitä, että innostus kyläyhdistyksen toimintaan on hiipumassa, nuoria ei ole oikein saatu mukaan.

– Emme saaneet enää kahvitusta pyörimään. 15 näytöstä oli, ja olisi pitänyt olla isompi rinki ihmisiä, ettei vuoro ole aina samoilla, hän sanoo. Pysäköinnin ohjaamiseen yhdistyksen voimavarat riittivät.

Taidemaalari, professori Albert Gebhardilta ostetun talon omistaa Toholammin kunta. Kyläyhdistys on siinä vuokralaisena. 30 vuoden vuokrasopimus solmittiin vuonna 1990 joten se on tänä vuonna loppumassa. Talolla on tehty paljon töitä: sisällä on muun muassa lattia laitettu uusiksi ja katto hiottu ja maalattu. Pihasta pidetään huolta nurmikonleikkuuvuoroilla, ja tänä vuonna on määrä kaataa tiensä päähän tulleita vanhoja puita talon päädystä.

– Nyt on ollut puhetta, että jättäisimme talon kunnalle, puheenjohtaja sanoo.

Häkkilän museokokonaisuuteen kuuluu kansakoulun lisäksi kolme aittaa, jotka ovat rinteessä kesäteatterin katsomon takana. Aitoista vanhin on vuodelta 1712. Punainen luhtiaitta on kengitetty uusilla hirsillä, ja ensi kesänä sen katosta harjataan sammal pois talkoilla.

Pelkkää vanhaa asutusta ei Häkkilän kylä kuitenkaan ole. Kaunis Kirkkojärven ja Lestijoen maisema ja helposti saavutettava sijainti Toholammin keskustan lähellä ovat saaneet alueelle nousemaan uusiakin taloja.