KPO uudisti Kannuksen S-marketin lähes täysin kevään aikana – Itsepalvelukassat otettu hyvin vastaan



Kannuksen S-marketin täysremontti on valmis. Kevään aikana myymälää on laitettu uusiksi ja nyt remontti on takana. Lattian hiomisetkin saatiin viimeisteltyä viime viikolla.