Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kitinkangas täydentyy – vihdoin uusi pesiskatsomo

Kannuksen Uran ykköspesiskesän piti alkaa viime lauantaina kotipelillä Lestijoki-areenalla. Toisin kävi. Nyt sitten jännätään miten ja milloin sekä millä sarjasysteemillä pelejä ylipäätään pelataan kesällä.

Ihan yksinkertainen juttu kauden läpivienti ei ole, sillä moni pelaaja varmasti pohtii monelta eri kantilta pelaamistaan. Se on varmaa, että kova hinku kentälle on, mutta terveyskin toisaalta huolettaa. Pesäpallo on siinä erilainen laji esimerkiksi jalkapalloon verrattuna, että suoranaista fyysistä kontaktia ei ole. Korona-aikana silläkin on jonkinlainen merkitys.

Vaikka kausi ei mene suunnitelmien mukaan pelikentällä, Uran taustajoukot ovat painaneet väkevästi hommia pelikentän ulkopuolella. Vihdoin ja viimein Kannukseen saadaan katettu pesäpallokatsomo. Tässä hankkeessa on ollut mukana hyvässä yhteistyössä moni eri tahoja. Uran lisäksi Kannuksen kaupunki, Rieska-Leader, Ely-keskus, Nopan Metalli ja monet muut tahot ovat olleet mahdollistamassa hanketta. Mutkiakin on ollut matkassa, mutta päättäväisesti monen urheiluihmisen kauan odotettu katsomo nousee Kitinkankaalle.

Eikä kyseessä ole pelkkä katsomo, sillä samalla kioski, kuuluttamo ja pienimuotoinen vip-tila tulevat mukana. Lisäksi tähän saakka vajavaisiin vessatiloihin tulee lisäystä. Katsomon kruunaa ehdottomasti keltamustat kuppipenkit, joista muodostuu sana URA. Katsomoa suunniteltaessa on otettu huomioon myös katsomon mahdollinen laajennus tulevaisuudessa.

Kitinkangasta on systemaattisesti kehitetty kaupungin ja yhdistysten toimesta. Alue on ehdottomasti koko Kannuksen käyntikortti. Ihan me täällä asuvat emme osaa sen monipuolisuutta nähdä, mutta kun pari kertaa olen saanut tuoda vieraita Kitinvapariin, ovat omatkin silmät auenneet. Sen verran vuolaita kehuja on vierailta saanut. Melkein siinä tällainen vaatimaton kannuslainen on joutunut toppuuttelemaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uralla on suunnitelmissa olla jatkossakin mukana kehittämistyössä. Ainakin salibandyn ulkopelikenttä ja jalkapallon tekonurmikenttä ovat sellaisia, joita on aihioina vilauteltu.