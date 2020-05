Nimipäivä torstaina: Kosmetologi Tuula Hakala Toholammilta huilaa mieluisesta työstä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Elämä on kuljettanut Tuula Hakalaa parikymmentä kilometriä Lestijoen vartta alavirtaan, Sykäräisestä Toholammin keskustaan. Lapsuudenkoti oli maatila, jota nykyisin viljelee yksi veljistä, äiti asuu lähistöllä itsekseen.

Tuulan, omaa sukua Latomaa, etunimen keksi vanhin sisar Seija. Tuulasta tuli Tuula Anneli suositun laulajan Tuula-Anneli Rantasen mukaan.

Lukion jälkeen Tuula lähti Ouluun opiskelemaan kosmetologiksi. Häntä olisi kiinnostanut terveydenhoitajan ura, mutta 35 vuoden työuran jälkeen kosmetologiksi ryhtyminen on osoittautunut oikeaksi valinnaksi. Siinä pääsee auttamaan ihmisiä lähikosketuksessa, ja on vakioasiakkaita jotka ovat käyneet Hakalalla alusta asti.

– Vuonna 1985 aloitin yrittäjänä, ensimmäinen maaliskuuta, työtilassa Osuuspankin takapihalla. Siellä olin melkein 10 vuotta. Sitten tultiin tähän ja rakennettiin työtila ja tässä on oltu. Mihin sitä kotoa lähtisi.

Niin paljon kuin Tuula Hakala ammatistaan pitääkin, nyt hänen vastaanottonsa on koronan vuoksi suljettuna.

– Toimitaan varman päälle. Suuri osa asiakkaistani on iän puolesta riskiryhmää, ja hoidon aikana ollaan pienessä tilassa toista tuntia vastakkain.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jalkahoitoja Hakala tekee eniten ja ne ovat hänelle myös aina mieluisia.

– Siinä näkee kättensä työn tosi hyvin. Moni sanoo hoidon loputtua että voi kun säilyisi tämä tunne. Yhden mummon kuulin sanoneen toiselle että en tiedä kenen jalat se Tuula minulle antoi kun on niin keviät!

Urheilu on aina ollut osa Tuula Hakalan elämää. Hän hiihtää talvisin, liikkuu muutenkin ulkona, ja kodin malliin on kasvatettu myös kolme poikaa, nyt jo aikuistuneet Esa, Timo ja Riku. Poikien hiihtopalkintoja on vitriinissä olohuoneessa, lisää on muualla talossa, samoin siististi laatikoissa Tuulan omat satakunta palkintolusikkaa.

Lasten kanssa oli helppo lähteä hiihtolenkille, kun ladut lähtivät läheltä.

– Otettiin eväät, hiihdettiin pururadalla lenkki, välillä pidettiin taukoa ja katsottiin oravia. Leikin varjolla se lähti, itse he halusivat sitten kilpailla, se lähti omasta tahdosta.

Poikien urheilun tukemisesta ja kannustamisesta tuli koko perheen elämäntapa. Isoja kisoja kuten hopeasomman loppukilpailuja ja koululiikuntaliiton kisoja käytiin niin Helsingissä kuin Kittilässä, vaikka eniten kierrettiin Keski-Pohjanmaalla.

– Se oli ihanaa, Tuula Hakala sanoo sydämellisesti.

– Siinä tuli nähtyä joka paikka. Se oli meidän juttu, siihen tuli se oma rytmi. Mies voiteli, minä huolehdin ruoat ja vaatehuollon. Toki vanhempien pitää osata siirtyä sivummalle kun nuori kasvaa, isompana ei ehkä niin haluta äitiä aivan siihen viereen, mutta kannustetaan, annetaan sopivasti tsemppiä.