Mika Lintilän kolumni: Ihminen ja inhimillisyys keskiössä koronassakin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pandemiatilanne on historiallisesti katsottuna harvinainen tilanne. Monelle meistä tämän mittakaavan pandemia on Suomessa ainutkertainen asia.

Suomen historiassa käsissämme oleva tilanne on ainutkertainen myös lainsäätäjälle. Ensimmäistä kertaa historiassamme on jouduttu ottamaan niin järeät toimenpiteet käyttöön kuin tämän kevään aikana on otettu. Valmiuslakia ei ole koskaan aiemmin käytetty. Lainsäädäntö ja juridiikka tuovat omat haasteensa.

Sen lisäksi, että tilanne on uusi ja ennenkokematon, on koronakriisi edennyt äärimmäisen nopeasti. Vasta maaliskuun puolivälissä pandemia ikään kuin virallistettiin ja vain kahdessa kuukaudessa koko Suomi on asettunut aivan uuteen asentoon. Vaikutukset ovat ennätyksellisen laajat ja taloudessa on vaivuttu historiallisen kriittiseen tilanteeseen. Koronan jälkeinen jälleenrakennus tulee olemaan äärimmäisen tärkeää.

Kaiken tämän keskellä on siltikin ihminen, ei talous tai lainsäädäntö. Keskusteluissa meinaa usein unohtua inhimillisyys, vaikka siitä tässäkin kriisissä on kyse. Kaikki tämän kevään muutokset arkeemme ja elämäämme on kuitenkin tehty suomalaisten terveydestä huolehtiaksemme. Terveyspalvelujen kestävyyden turvaaminen ja tavallisten suomalaisten hyvinvoinnin takaaminen on ollut tärkein tavoitteemme koronakriisin keskellä. Se on vaatinut suomalaisilta paljon, mutta paljon suomalaiset ovat myös kyenneet tekemään. Yhdessä suomalaiset ovat pystyneet hidastamaan koronan leviämistä siten, että terveydenhuollon kapasiteetti ei ole ylikuormittunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomalaiset ovat hyvin kuuliaista ja suositukset vakavasti ottavaa kansaa. Se on varmasti yksi syy, miksi olemme Suomessa pärjänneet niin hyvin, varsinkin moniin muihin maihin verrattuna. Taudin ilmaantuvuus on pysynyt matalana eikä koronaan menehtyneiden määrä ole karannut käsistämme. Suomalaisten kuuliainen ohjeiden noudattaminen on aidosti pelastanut ihmishenkiä.

Jokainen on tässä kriisissä kyennyt olemaan hengenpelastaja, sillä erityisesti riskiryhmien suojeleminen on ollut aidosti yhteinen asia. Olemme yhteisvastuullisesti kantaneet huolta riskiryhmistä ja ikäihmisistä. Ylenpalttisten riskien ottamista on jatkossakin hyvä välttää, jotta emme altista taudille lähimmäisiämme.

Vielä olemme tilanteessa, jossa erossa oleminenkin on huolenpitoa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että läheisyyttä on mahdollista antaa turvallisillakin tavoilla. Yksin ei tarvitse jättää eikä yksin tarvitse jäädä, vaikka fyysisesti erossa on vielä suositeltavaa olla. Onneksi suomalaiset ovat olleet myös kekseliästä kansaa. Niin häitä, ristiäisiä kuin muitakin suvun juhlia on vietetty etäyhteyksien päästä. Fyysinenkään läsnäolo ei ole poissuljettua, mutta silloin maalaisjärkeä kannattaa käyttää.

Koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa talouden korjaamisen lisäksi on tärkeää korjata henkistä yhteyttä. Suomalaiset ovat pelanneet hienosti yhteen pussiin siinä, että olemme yhdessä sopeutuneet koronan tuomiin haasteisiin. Kun jossakin vaiheessa pääsemme taas kokoontumaan, tulee niistä juhlista entistäkin mukavammat. Sillä sitä kohti tässä kuljetaan joka päivä. Vielä koittaa se päivä, kun pääsemme taas kokoontumaan yhteen myös lähietäisyydeltä.

Mika Lintilä

Toholampilainen

elinkeinoministeri