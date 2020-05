Kaisa Suomalan kolumni: Oppimisen paikka

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Isot kyytioppilaat menevät kaukaloon aamuisin kouluun tultuaan. Jokaiselle ryhmälle on oma paikka pihalla, ja ryhmien pitää pysyä erillään. Älkää käyttäkö alakerran vessaa.

Siellä he nyt ovat, koulussa jälleen, opettelevat elämään Wilman kautta tulleen muistilistan mukaan. Opettaja muistuttaa käsien pesusta, välitunnin aika on vaihtunut, ruoat syödään kertakäyttövälineillä annospakkauksista.

Mitään totutulla tavalla normaalia tämän vuoden kahdessa viimeisessä kouluviikossa ei ole.

Tavallisesti nyt elettäisiin sitä aikaa, kun oppimisen rutiinit alkavat jo hellittää. Käydään luokkaretkillä ja palkintojätskeillä, kokoonnutaan bussilasteittain retkeilypäiviin tai jalkapalloturnauksiin. Päästään tutustumaan uuteen kouluun tai luokka-asteeseen. Kuhistaan ja tönitään, nojaillaan ja nahistellaan. Juostaan hippaa, läpsäistään selkään, otetaan kädestä kiinni.

Tutustumispäiviä, siivoustempauksia, liikuntapisteitä – ne jäävät nyt väliin.

Pesäpallo vaihtuu metsäretkiin ja kävelylenkkeihin. Sama räpylä ja maila ei saa nyt kiertää kädestä käteen.

Myös kevätjuhlat jäävät väliin. Kuka muistaa vielä, miten kovaa polemiikkia käytiin joulun alla siitä, onko kirkko sopiva paikka koulun juhlalle?

Mielessäni pohdin silloin, unohtuisiko ohjeistus kevääseen mennessä vai tulisiko täkäläiselle pitkälle alakoulujen kevätkirkkoperinteelle jonkinlainen katkos. Juttuaihe oli valmiina, mutta kyselykierros kevätjuhlien toteutuksesta sai väistyä todellisuuden tieltä. Tällaista katkosta en todellakaan osannut odottaa.

Mitä enemmän ohjeita on alkuviikosta tullut, sitä karumpana nyt alkavien koulupäivien elämä on alkanut näyttäytyä. Yläkoululainen harmittelee, kun rinnakkaisluokkalaisia kavereita ei voikaan nähdä liikunta- tai välitunneilla ja ruokailussa. ”Vähän tulee mieleen, onko sinne mitään järkeä edes mennä nyt loppuajaksi.”

Etäkouluaika on mennyt – no, miten kuten. Vaihtelevasti. Tehtäviä on tehty, palautettu ja kuitattu. Niitä on kyllä jäänyt sitten myös kuittamaatta, palauttamatta ja tekemättä. Wilmaa päivystävät vanhemmat ovat useimmiten toimiva linkki opettajan ja pikkukoululaisen välillä, mutta toisinaan onnettoman rikkinäinen puhelin.

Etätyöskentelevinä vanhempina sitä on pikku hiljaa opittu ajoittamaan lounaan valmistuminen koululta ilmoitettuun, ruokatunnille varattuun aikaikkunaan.

Teoriassa olen ymmärtänyt ihan hyvin, että liitutaululle kirjoitettu työjärjestys antaisi koulupäivälle raamit, mutta kun sen käytännön on ajatellut aloittaa ”heti huomenna”, arvaa vain tuliko se huominen koskaan.

Onneksi on koulu. Oppimisen paikka.

Kaisa Suomala