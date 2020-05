Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannus ja Toholampi-Lestijärvi ovat saaneet etsivään nuorisotyöhön valtionavustuksia. Niin Kannus kuin Toholampi-Lestijärvi saivat molemmat avustusta 25 000 euroa. Aluehallintovirasto teki päätökset.

Avustuksilla palkataan kuntiin etsivän nuorisotyön ammattilaisia, jotka auttavat nuoria arjen ja elämän haasteissa.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tänä vuonna yhteensä 12,5 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 25 000 euroa. Nyt myönnetyllä avustussummalla katetaan kaikkiaan noin 500 henkilötyövuotta.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä. Näin jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin.

Palveluilla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille suunnattua erityisnuorisotyötä, joka perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivää nuorisotyötä järjestetään kunnissa ja nykyisin toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Etsivän nuorisotyön Sovari-mittariin 2019 vastanneista nuorista 94 prosenttia on kokenut vähintään jonkin verran sosiaalista vahvistumista, kun he ovat osallistuneet etsivään nuorisotyöhön. Yli puolet nuorista, noin 60 prosenttia, taas on kokenut selkeää myönteistä muutosta elämäntilanteessaan.

Nuoret ovat ottaneet edistysaskelia erityisesti arjen ja elämän hallinnassa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa etsivän nuorisotyön tuella. Useimmat nuoret kertovat myös, että heidän sosiaaliset taitonsa ja itsetuntemuksensa ovat vahvistuneet etsivän nuorisotyön ajanjaksolla. Esimerkiksi eräs Sovariin vastannut nuori kertoo, että etsivän nuorisotyöntekijän kanssa puhuminen on helppoa ja että toiminnan ansiosta nuoren luottamus toisiin ihmisiin on kasvanut.