Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Ensimmäinen äitienpäivä ilman äitiä

Tulevana sunnuntaina on äitienpäivä. Poikkeusolojen lisäksi päivä on minulle myös henkilökohtaisesti erilainen. Sunnuntain äitienpäivä on ensimmäinen ilman omaa äitiä. Sunnuntaina hiljennyn Kannuksen hautausmaalle viemään kynttilän äidin muistolle. Hautausmaa tulee jälleen olemaan täynnä kynttilöiden valoa, kun me kaikki muistamme edesmenneitä äitejä ja isoäitejä.

Äitini menehtyi lokakuussa pitkän ja uuvuttavan sairauden runtelemana. Siinä huomasi konkreettisesti kuinka hauras ihmiselämä lopulta on. Äitini ehti hyvästellä perheensä ja olla sinut lähestyvän kuoleman kanssa. Hän uskoi vahvasti pääsevänsä täältä parempaan paikkaan. Se luo lohtua ikävään.

Vuoden aikana surutyö on seurannut mukanani. Juhlahetkien aikaan muistot palaavat voimakkaasti mieliin. Äidille kaikki juhlapyhät olivat tärkeitä perhetapahtumia, jolloin kokoonnuttiin yhteen. Voin vain kuvitella, kuinka hankala tilanne on niille, joiden läheinen on nyt korona-aikana samassa tilanteessa sairauden uuvuttamana, kun ei saisi riskiryhmäläisenä tavata läheisiä. Ehkä tässäkin voidaan soveltaa maalaisjärkeä, jotta kenenkään ei tarvitse yksin olla lähdön hetkellä.

Äitini halusi olla viimeiseen asti kotona, jonne myös lopulta kuoli. Me lapset, ja tietenkin puoliso, pyrimme olemaan koko ajan läsnä mahdollisimman paljon jokaisen elämäntilanteen mukaan. Kotisairaanhoito antoi oman panoksensa ja huolehti äidistä. Kotona oleminen voimansa menettäneen äidin kanssa ei ollut aina helppoa henkisesti. Tietenkin se oli raskasta katsoa, kun äidin voimat hiipuivat, mutta näin jälkikäteen voi sanoa, että kuolemasta karisi turha epäluonnollisuus. Kuolema tuli lähelle ja lopulta siitä tuli kaikille luonnollinen asia. Näin on meille jokaiselle jossain vaiheessa käyvä.

Sunnuntaina, kun menen hautausmaalle, muistan äidin sanat: ”Pitäkää huolta toisistanne.” Se on aina ajankohtainen toivomus.