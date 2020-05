Salla Haaponiemi toi taidetta tyhjän kaupan ikkunaan Toholammilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kun taideyrittäjältä peruuntui joukko tärkeitä myyntitilaisuuksia eli kaikki kevään messut ja vastaavat tapahtumat, oli keksittävä jotain muuta. Tältä pohjalta toholampilainen Salla Haaponiemi rakensi taidenäyttelyn omista maalauksistaan tyhjillään olevan SarMixin myymälätilan näyteikkunoihin.

Näyttely on esillä toukokuun puoleenväliin eli viikon 20 loppuun asti.

– Olen katsonut tätä tilaa ja harmitellut, kun ikkunat ovat pimeänä. Tuli mieleen, että olisi mukava ilahduttaa ihmisiä taiteella ja tietysti toivon, että jotain maalauksia tällä tavoin menisikin.

Tätä on jo tapahtunut: yksi kookas taulu on jo korvattu akustiikkalevylle maalatulla teoksella. Akustiikkataide on yksi Salla Haaponiemen uusista aluevaltauksista: siinä maalauspohjana on kotimaisesta turpeesta tehty, kaikua pehmentävä akustiikkalevy.

– Messuilla oli kyselty, tekisinkö niitä ja siksi lähdin kokeilemaan, hän kertoo.

Taideyrittäjän taival on lähtenyt Salla Haaponiemellä käsinmaalatuista uniikkikorteista. Yritys hänellä on ollut vuodesta 2005, aluksi pienimuotoista ompelutoimintaa varten. Äitiyslomat ovat pitäneet yrityksen välillä jäissä, mutta nyt Sallami-yritys on ollut toiminnassa taas vuodesta 2017 lähtien. Pääpaino on Haaponiemen taiteen myynnissä: maalausten lisäksi hänen Sallami-verkkokauppansa myy niistä tehtyjä painotuotteita kuten julisteita, kortteja ja uutena laminoituja tarjottimia.

Taiteen tekeminen on kahdeksatta lastaan odottavalle seitsemän pojan äidille elämäntapa.

– Minulle ei ole tärkeintä, että kaikki on tiptop. Minun on pakko maalata, Salla Haaponiemi sanoo ja nauraa hersyvästi.

Ikkunassa olevien maalausten värimaailma on hillitty, herkkä ja harmoninen. Se on Salla Haaponiemelle tyypillistä. Aiheet ovat paljolti luontoa, jonkin verran lapsia.

Haaponiemi arvostaa kauneutta.

– Pelottavat työt ei ole mun juttu, hän myöntää.