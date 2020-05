Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte on hakenut Laitilan kaupunginjohtajaksi. Laitilan kaupunginhallitus on päättänyt kutsua kolme hakijaa haastatteluun kaupunginjohtajan virkaa varten. Heidän joukossaan on myös Korte.

Kortteen lisäksi haastatteluun on kutsuttu Juuso Alatalo Mynämäeltä ja Lauri Kattelus Turusta.

Alatalo työskentelee Kaarinan kaupungin palveluksessa hallinnon asiantuntijana. Kattelus on Turun kaupunginhallituksen kokoomuslainen puheenjohtaja.

Kortteen määräaikainen kautensa Kannuksen kaupunginjohtajana päättyy syksyllä, eikä hän ole hakenut sille jatkoa.

Laitilan kaupunginjohtajan virkaa tavoitteli 10 hakijaa. Muut hakijat olivat Veli-Pekka Heikkinen Espoosta, Anitta Hietaniemi Pälkäneeltä, Raino Laakso Salosta, Paula Lehtovirta Turusta, Lotta Leppänen Helsingistä, Juha Salminen Rovaniemeltä ja Ilkka Salminen Jämsästä.

Laitilan kaupunginjohtajan virka tuli haettavaksi, kun Johanna Luukkonen valittiin Rauman kaupunginjohtajaksi. Kesän aikana Raumalle siirtyvä Luukkonen on johtanut Laitilaa elokuusta 2017.

