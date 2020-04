Mika Kokkosen mielipide Korpelan Voiman tilanteesta: Korvaamaton työntekijä ?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kuohuvassa Voimassa on jo vuosi käyty hallinnossa vääntöä. Viime vuonna työntekijäpuolelta oltiin yhteydessä Korpelan Voiman tarkastuslautakuntaan yhtiön huonon työilmapiirin takia. Tämän lautakunta otti huomioon vuosittaisessa tarkastuslausunnossaan. Tähän lausuntoon otti toukokuussa Korpelan Voiman yhtymäkokous kiinni, ei myöntänyt vastuuvapautta hallitukselle ja esitti toimitusjohtajalle epäluottamusta. 17:sta edustajasta vain Kalajoen kolme edustajaa ei tätä esittänyt. Kokouksen jälkeen välittömästi hallituksen puheenjohtaja (myös Sievin kunnanvaltuuston pj.) Antti Toivola antoi 100% tukensa toimitusjohtajalle, ja Sievi sekä Halsua vaihtoivat yhtymäkokousedustajansa.

Kesäkuun yhtymäkokouksessa ilmeni, että yhtymäkokouksella ei ole oikeutta erottaa toimitusjohtajaa, ja hallitus ei aikonut sitä tehdä. Kokous antoi roikkumaan jääneen vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle, mutta edellytti, että hallituksen on tuotava yhtymäkokoukselle toimenpidesuunnitelma. Tällä työhyvinvointiin puututtaisiin ja johtamisen ongelmat ratkaistaisiin. Elokuun yhtymäkokoukseen hallitus toi esityksen tilata työterveyslaitokselta hyvinvointitutkimus. Ilmeisesti hallituksen toimenpiteet olivat edustajien mielestä hitaita tai riittämättömiä ja kokous esitti epäluottamuksen hallitukselle. Kokouksen jälkeen selvisi, että yhtymäkokouksella ei ole valtaa erottaa hallitusta, vaan jos epäluottamusta ilmenee, jonkun omistajakunnan on esitettävä yhtymäkokoukselle valiokunnan perustamista tutkimaan hallituksen luottamusta.

Tämän jälkeen lokakuussa omistajakunnista Kannus ja Toholampi ja marraskuussa Lestijärvi esittivät yhtymäkokouksen koollekutsumista em. valiokunnan perustamista varten. Jokaisesta kunnasta on löytynyt yksittäinen henkilö, joka on valittanut näistä päätöksistä. Valituksia on tehnyt myös Verkko Korpela, Korpelan voiman tytäryhtiö, jonka hallituksessa on vain Korpelan Voiman hallituksen jäseniä. Valitusten vuoksi marraskuussa olleessa yhtymäkokouksessa ei käsitelty valiokunta-asiaa.

Tällä hetkellä tilanne on se, että yhtymäkokouksen koollekutsuja on Korpelan Voiman hallitus, jonka pitäisi kutsua se koolle viipymättä jos omistajakunta niin esittää. Ainakin marraskuussa on tullut lainvoimainen esitys koollekutsumisesta. Mielenkiintoista seurata, mitä ”viipymättä” tässä tarkoittaa.

Oma lukunsa on ollut myös seurata Korpelan Voiman hallituksen tukea toimitusjohtaja Loikkaselle ja kieltää työpahoinvointi. Työterveyslaitoksen selvitys ei aiheuttanut säröjä tukeen, eivätkä ilmeisesti ne lähes 50 (!)henkilöä jotka ovat n.10 vuoden aikana irtisanoutuneet omien sanojensa mukaan huonon henkilöstöjohtamisen takia, ole soittaneet hälytyskelloja. Kuluneen vuoden aikana on ollut ilmeinen yritys parantaa ilmapiiriä irtisanomalla väkeä ja antamalla varoituksia. Mistä tämäkin kertoo? Myös tarkastuslautakunta on saanut osansa, Korpelan Voima teki omasta tarkastuslautakunnastaan tutkintapyynnön poliisille, jota ei kuitenkaan ollut aihetta ottaa tutkintaan.

Kaiken tämän jälkeen voi vain kysyä: Miksi hallitus ei hyväksynyt omistajien enemmistön halua vaihtaa toimitusjohtaja Loikkanen, joka edelleen kulkee yhtiössä töissä? Miksi viivytellä ja yrittää estää yhtymäkokousta? Miksi?

Mika Kokkonen

Kannuksen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja