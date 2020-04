Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Muutoksen on tultava nopeasti Korpelan Voimassa

Korpelan Voiman tilanne on äitynyt siihen pisteeseen, että nyt pitäisi puhaltaa pilliin ja laittaa peli poikki. Ei ole kenenkään etu, että perinteinen sähköenergiayhtiö on näin hajaantuneessa tilassa. Varmasti nykyinen Korpelan Voiman hallitus on tehnyt parhaansa tilanteessa, mutta jossakin vaiheessa on ymmärrettävä yhteisen hyvän nimissä aloittaa puhtaalta pöydältä. Nyt on tullut se hetki.

Jani Vetoniemen työsuhteen purkaminen ja miehen ulostulo julkisuuteen on madaltanut myös muiden työntekijöiden kynnystä tulla julkisuuteen huoliensa kanssa. Useampi entinen työntekijä on lähestynyt toimitusta joko suoraan tai kiertoteitse. He ovat vaikuttaneet osin jopa pelokkailta, mutta ydinviesti on ollut se, että tällainen henkilöstöpolitiikka ei voi yhtiössä jatkua. He ovat vaikuttaneet täysin normaaleilta suomalaisilta työntekijöiltä, joista harva näkyy suoraan irtisanottujen listalla, vaan he ovat lähteneet vapaaehtoisesti vedoten huonoon henkilöstöpolitiikkaan.

On varmasti totta, että Korpelan Voiman ydintehtävä on tuottaa sähköä mahdollisimman edullisesti ja varmasti. Mutta ei sen alle voi lakaista kuntayhtymän ongelmia työhyvinvoinnissa ja henkilöstöhallinnossa.

Korpelan Voima on Halsuan, Kalajoen, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Sievin ja Toholammin kuntien omistama kuntayhtymäkonserni. Nyt jos koskaan omistajien täytyy ottaa tiukat ohjakset toimintaan. Ennen kuin uutta toimitusjohtajaa valitaan Korpelan Voimalle, olisi syytä kuunnella omistajien tahtotilaa. Kuinka hyvät toimintaedellytykset uudella toimitusjohtajalla on kehittää yhtiön toimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa tässä hajaantuneessa tilassa? Kuinka helppoa on saada ammattitaitoista työväkeä yhtiöön? Nämä kysymykset voi esittää jokainen mielessään.

Korpelan Voiman maine on saanut jo kovan kolauksen maakunnallisesti ja kohta myös valtakunnallisesti, jos mikään ei muutu. Taaksepäin ei tässä tilanteessa kannata liiaksi katsoa. Nyt on katsottava eteenpäin ja aloitettava uusi huomen puhtaalta pöydältä. Kirkkaana mielessä vain ja ainoastaan kuntayhtymän etu.