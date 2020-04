Anniina Kortetmaan kolumni: Mistä kaivaa kaikki positiivisuus ja motivaatio?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Aiemmin paperille listatut tavoitteet pyyhittiin viimeistään viikko sitten kohdallani pois, kun Pariisi päätti peruuttaa tulevan kesän yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut. Nyt eletään vahvasti epävarmuuden keskellä, jossa päivä toisensa jälkeen käydään uudelleen ja uudelleen epämukavuusalueella. Urheilija mielletään tunnetusti henkisesti vahvaksi, ja jatkuvan epävarmuuden ajatellaan olevan osa urheilijan arkea - ja näinhän se on. Esimerkiksi loukkaantumiset pakottavat pois tarkkaan laaditusta vuosisuunnitelmasta, ja yhtäkkiä on keksittävä uudet suunnitelmat, harjoitteet ja rytmitykset, jotka tukevat edelleen paperille kirjattuja tavoitteita, vaikka nykyhetki ei vastaisi lainkaan sitä, mitä aiemmin oli ajateltu.

Urheilijalle kilpailut ovat työpäiviä – juhlapäiviä – joissa pitkän työn tulos viimein ulosmitataan. Kilpailun suola kuitenkin piilee sen epävarmuudessa. Lopputulosta ei voi ennakoida, eikä kukaan todellisuudessa tiedä, ketkä ovat lähtöviivalla seuraavassa koitoksessa. Konkreettisesti pääsin itse ymmärtämään tilastojen ja samalla viivalla kilpailemisen eron sisäratojen Euroopan mestaruuskilpailuissa Belgradissa, kun oman tilastoaikani ei pitänyt tilastojen mukaan riittää mitenkään välieriin. Yllätykseksi juoksin itselleni suoran jatkopaikan sen hetken urani suurimmissa kilpailuissa. Joten kyllä, urheiluvuosien myötä on oppinut hallitsemaan ja sietämään epävarmuuden tunnetta.

Korona on vaikuttanut vahvasti myös minun arkeeni. Tällä hetkellä harjoitellaan ilman riittäviä olosuhteita, ja tulevan kesän arvokilpailut sekä muut suuremmat kilpailut on suurimmaksi osaksi peruttu. Todellisuudessa ei vielä ole tiedossa, mihin tällä hetkellä urheilussani tähtään ja tavoittelen. Olisi siis väärin sanoa, että tilanne ei ole lainkaan vaikuttanut motivaatiooni huippu-urheilijana. Onneksi urheilu on kuitenkin rakentanut vahvat tukipilarit tällaisista tilanteista selviämiseen. Vuosien myötä on vahvistunut ajatus, että sisimmässään urheilija urheilee vain itselleen. Sen ymmärtämisen myötä onkin voinut pohtia, miksi urheilen ja etenkin kilpaurheilen. Syitä on lukuisia urheilun ja kilpailun tuomasta euforiasta omien rajojen löytämiseen. Todellinen motivaatio tekemiseen ei ole riippuvainen yhdestä kilpailusta tai edes kilpailukaudesta. Hetkellinen motivaatio voi näin ollen ailahdella useastikin, mutta aito halu ja rakkaus omaan tekemiseen tulee jostain paljon syvempää. Siksi heräänkin päivä toisensa jälkeen tekemään töitä tulevien tavoitteideni eteen, kädessä olosuhteiden vuoksi viikoittain muuttuneet harjoitusohjelmat ja mielessä vahvasti pidemmän tähtäimen tavoitteet, joiden merkitys etenkin tänä vuonna on korostunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaikesta löytyy pilkahdus positiivisuutta. Koronan aiheuttamat poikkeusolosuhteet eivät suinkaan ole vaikuttaneet tekemiseen vain negatiivisesti. Tilanne luo mahdollisuuksia kehittää sellaisia heikkouksia ja osa-alueita, joihin ei tavallisessa vuosirytmityksessä olisi aikaa. Koenkin tilanteen tuoman ”lisäajan” myös vahvasti myönteisenä, mikä puolestaan ruokkii motivaatio harjoitteluun. Opittu kyky sietää epävarmuutta ja tutkia oman toiminnan merkitystä sekä myönteiset asiat ovat minun keinoni ylläpitää motivaatiota. Haluankin kannustaa teitä pohtimaan omia arvoja ja toiminnan merkitystä, sillä sieltä löytyy valtava voimavara poikkeuksellisesta tilanteesta selviämiseen.

Anniina Kortetmaa

Pikajuoksija ja

terveystieteilijä.

Kannuksen Uran kasvatti.