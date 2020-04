Influenssakausi meni ohi huomaamatta - Soiten, Kallion ja Selänteen alueilla varsinaista epidemiaa ei tänä keväänä tullutkaan

Lehtomäki toteaa havainneensa, että suosituksia käsihygieniasta, hihaan tai nenäliinaan yskimisestä ja sairaana kotiin jäämisestä on noudatettu erittäin hyvin.

– Kallion alueella noin kokonaisuutena väestö on hakenut rokotteen suhteellisen hyvin, mutta ainahan parantamisen varaa on, Huhtanen sanoo.

Kallion ja Selänteen alueilla influenssaa vastaan rokotteen saaneiden määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan.

Soiten alueella rokottaminen influenssaa vastaan on kasvanut vuosi vuodelta. Tänä vuonna rokoteannoksia on mennyt yhteensä 17 166 kappaletta.

– Influenssa ei ole tänä keväänä päässyt kehittymään epidemiaksi asti. Influenssatapauksia on nyt todettu hyvin paljon vähemmän kuin aiempina vuosina – puhumme ihan murto-osista, Kallion hygieniahoitaja Miia Huhtanen sanoo.

– Rokotteiden teho ja rokotekattavuus tosin selviää vasta syksyllä, kun THL julkistaa tilastonsa asiasta.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän alueella on todettu tähän mennessä yhteensä 134 laboratoriokokein varmistettua influenssatapausta. Kun vuosittain todetaan keskimäärin vähän vajaat 400 tapausta, influenssaan sairastuneiden määrä jää tänä keväänä kolmannekseen tavanomaisesta.

Soitessa kausi-influenssaa vastaan rokottaminen on lisääntynyt vuosi vuodelta, mutta sen ohella myös tihentynyt käsien peseminen ja tapaamisten välttäminen kasvokkain ovat laskeneet kausi-influenssaan sairastumisten määrän murto-osaan aikaisemmista vuosista.

Fakta

Alueen sote-organisaatiot

Keskipohjanmaan levikkialueella toimii kolme kuntien yhteistä sosiaali- ja terveysorganisaatiota.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten jäsenkuntien väestöpohja noin 78 000 henkilöä. Käytännössä Soiten erikoissairaanhoidon osa, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio vastaa hyvinvointi- ja terveyspalveluista Alavieskan ja Sievin kunnissa sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeissa. Väestöpohja alueella on noin 33 500 asukasta.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien perustama kuntayhtymä, jossa Kärsämäki on osajäsenenä. Kunnissa on yhteensä noin 17 380 asukasta.