Arto Ojakangas pakinoi: Korona

Kun sain tietää, että on jälleen minun vuoroni kyhätä jutuntapainen Lestijokeen, päätin, että en kirjoita ainakaan koronasta, mutta eipä tässä muitakaan aiheita tunnu olevan.

Joskus tuntuu, että koronasta kirjoittaminen ja siitä puhuminen ovat sairauden aiheuttama sairaus. Jokaisen hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen jonkinlainen porukka kokoontuu televisioon pohtimaan: mitä tiedottivat? Ja miksi? Ja sama vatvominen jatkuu lehdissä. Tärkeisiinkin tietoihin kyllästyy, kun niitä tulee joka tuutista jatkuvasti.

Ymmärrän toki, että korona on niin terveyden kuin taloudenkin kannalta kamala tauti. Luullakseni ihmiskunta on olettanut, että vaikka sairauksia ei olekaan kokonaan voitettu, niin niitä voidaan kuitenkin jollakin tapaa hallita. Mutta niin vain on tullut selväksi, että aika avuttomia ollaan, kun lepakkosopan seasta ihmiseen siirtynyt kiinalainen pöpönperkele alkoi huseerata.

Monenlaisia rajoituksia on tehty. Uusmaalaiset aidattiin Uudellemaalle, mutta päästettiin jostakin syystä vapaiksi. Kapakat ovat kiinni. Urheilukilpailut on peruttu. Kälviällä kuulemma kiertää huhu, että kengännauhojen sitomatta jättämisestä seuraa rikesakko.

Luin jostakin, että jossakin (olikohan Ranskassa?) koronakaranteenissa olevat saavat ulkoiluttaa koiriaan kotinsa lähiseudulla. Tämä on johtanut siihen, että piskiparat ovat iltaisin lopen uupuneita käveltyään ensin kaikkien perheeseen kuuluvien kanssa ja jouduttuaan sen jälkeen vielä lainaan naapureille. Esitin omalle lenkkikaverilleni Amerikan akita Urholle, että se voisi lähteä Ranskaan tekemään tiliä karanteeniranskalaisia kävelyttämällä. Jos osaan tulkita yhtään koirakaverini ilmeitä, se halusi sanoa: menisit vain äijän perkele itse tienestiin. Joskuskaan.

Itse olen riskinä riskiryhmään kuuluvana pysytellyt melko visusti Martan helmoissa. Tyttö ja poika ovat kuskanneet äitiään kaupassa. En ole käynyt pariin kuukauteen edes kirkonkylällä. Sen verran olen rikkonut kotona pysymisen sääntöä, että olen viimeisen kahden kuukauden aikana käynyt joka arkipäivä Oulussa, (yhteensä 38 kertaa). Olen käynyt siellä tapattamassa koronaakin pahempaa tautia. Nyt hoidot ovat ohi. Sitä en vielä tiedä onko tauti.

Tässä voinen poiketa aiheesta ja kehaista Kannuksen taksikuskeja ja yhtä lamppilaista taksirenkiä. He ovat kerrassaan mainioita asiakaspalvelijoita. Nelisen tuntia päivässä samassa koslassa minun juttujani kuunnellen ei liene helppo urakka. Ja vain yksi kuski kysyi yhden ainoan kerran: ”Haluakko sää lähtiä kävelehen?”

Näiden reissujen aikana ymmärrykseni koronan vaikutuksista taksiyrittäjän (ja muidenkin yrittäjien) arkeen lisääntyi merkittävästi. Ei ole helppoa, kun yrittäjän ansioista merkittävä osa katoaa, mutta valtaosa kuluista säilyy. Vaikka luultavasti puolet valehtelivatkin, niin kovaa on. Tukekaa ihmiset takseja. Ajelkaa vaikka huviksenne. Jos se tuntuu selvin päin teeskentelyltä, niin kossupullo antaa motiivin ajelulle.

Olen jostakin napannut muistiini seuraavan tähän maailmantilanteeseen sopivan muistolauseen (lähde on unohtunut, mutta omakseni en väitä):

Jos joku pussaa sinua,

niin älä anna nuolla.

Tällaisina aikoina

voi suudelmaankin

kuolla.

Arto Ojakangas