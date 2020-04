Nivala nousi THL:n koronakartalle – Soiten alueella varmennettuja uusia koronavirustartuntoja on tullut kahden viikon aikana ainoastaan kaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä koronakarttasovelluksesta ilmenee lauantaina, että Nivalassa on nyt viisi varmistettua koronavirustartuntaa. Nivala on ensimmäinen peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnista, joka nousi THL:n kuntakohtaiselle koronakartalle.

Yksittäisten kuntien tietoja ei kerrota, jos koronatapausten määrä jää alle viiden. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin.

Keski-Pohjanmaalta kuntakartalla ovat Kokkola ja Veteli sekä Pohjanmaan puolelta Pietarsaari. Näissä kaikissa on todettu viisi laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella ei ole tullut lauantaina esiin uusia tartuntatapauksia. Varmistettuja tartuntoja on edelleen 16.

Uusia tartuntoja on tullut esiin viimeisen kahden viikon aikana vain kaksi.

Koko maassa on todettu lauantain puoleen päivään mennessä 4 475 laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa. Tartuntamäärä lisääntyi perjantaista 80:lla. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 177 ihmistä. Kuolemien määrä lisääntyi viidellä. Tehohoidossa on 61 potilasta.