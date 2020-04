Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Peuran Polun tulevaisuus näytti jokin aika sitten hyvin synkältä. Metsähallituksen mailla kulkeva reitti oli ajautumassa ahdinkoon, kun sen korjaamiseen ei löytynyt rahaa. Metsähallitus ilmoitti alueen kunnille, ettei se pysty pitämään reittiä kunnossa säästösyistä johtuen.

Hätään tulivat kunnat ja nyt on käynnistynyt Kaustisen seutukunnan hanke, jolla Peuran Polun retkeilyreittiä kunnostetaan jo tulevana kesänä Lestijärven Lehtosenjärveltä Reisjärven Petäjänmäelle. Töitä on osin tehty jo päättyneen talven aikana.

Peuran Polun uudistamisen parissa työskentelevät ovat ilokseen saaneet tietää myös sen, että Metsähallitus on uudistanut hakkuukäytäntöjään. Se on ilmoittanut, että Reisjärvi-Lestijärvi alueella polku lähiympäristöineen on merkitty virkistysalueeksi.

– Tämä tarkoittaa sitä, että polun vaikutusalueella on noin 100 metrin vyöhyke, jolla metsää käsitellään pääosin peitteisillä hakkuutavoilla. Normaalia uudistustoimintaa tehdään vain erityistapauksissa ja pienialaisesti, Mikko Viitasalo tietää kertoa.

Metsähallituksella on suunnitteilla myös ennallistamishankkeita, joista osa voisi olla polun vaikutusalueella. Kohteiden valinnassa ja suunnittelussa Metsähallitus haluaa tehdä yhteistyötä esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöjen ja kuntien kanssa. Uusien teiden rakennustarpeita ei alueella juurikaan ole.

Kun Peuran Polku uudistuu, se mahdollistaa reitin käytön jatkossakin. Käynnistyneessä urakassa luontoreitistöä raivataan, tulipaikat kunnostetaan ja matkalle rakennetaan kaksi laavua sekä lisää opasteita. Lisäksi kolme kilometriä pitkospuita uusitaan.Työt kestävät vuoteen 2022 saakka. Kaustisen seutukunnan isännöimän hankkeen kustannusarvio on 230 000 euroa. Siihen osallistuvat myös Lestijärven, Reisjärven ja Kinnulan kunnat.

Reitillä tehdään töitä myös talkoilla. Peuran Polun retkeilyreitti alkaa Perhosta. Salamajärven kansallispuistoalueen kunnostustöiden rahoitus on järjestyksessä ja näin luontopolkuakin pysytään sillä alueella kunnostamaan tarpeiden mukaan. Polun runkoreitti, Perho-Lestijärvi-Reisjärvi, on lähes 80 kilometriä pitkä.

Peuran Polku ei kulje Kinnulan kunnan alueella. Kunta lähti hankkeeseen kuitenkin mukaan, koska se näki, että polku kulkee sen vaikutusalueella ja siitä voi näin olla sille myös hyötyä.