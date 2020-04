Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hallituksen määräämät rajoitustoimet ovat tehonneet jopa odotettua paremmin. Näin ollen Oulun yliopistollisen sairaalan toimintaa on ryhdytty normalisoimaan ja potilata on pyydetty saapumaan vastaanotoille, sairaanhoitopiiri tiedotti torstaina.

Pohjois-Pohjanmaalla koronapotilaita oli torstaina kuusi.

Potilaista kaksi oli tehohoidossa ja neljä osastohoidossa. Viimeisen vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yksi uusi koronatartunta. Yhteensä laboratoriovarmistettuja koronatartuntoja on todettu sairaanhoitopiirissä 116 kappaletta.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soitessakin tilanne on jatkunut rauhallisena tällä viikolla. Torstaina sairaanhoitopiirissä ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Soitessa on diagnosoitu 16 koronavirustartuntaa ja kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Jatkossa Soite ei enää ilmoita negatiivisesta koronatestivastauksesta. Asiakas voi käydä tarkistamassa testituloksensa kanta.fi –palvelusta tai vastaustulosta voi tiedustella Soiten koronaneuvontanumerosta 06 828 7499 (klo 8-20).

Hallituksen asettamien rajoitustoimien myötä koronan tartuttavuusluku on painunut niin alas, että epidemian leviäminen on käytännössä pysähtynyt Pohjois-Pohjanmaalla. Sairaalan potilasmäärät ovat olleet pieniä ja uusia positiivisia testituloksia on löytynyt viikon sisällä vain muutamia.

– Epidemia alkoi Pohjois-Pohjanmaallakin vauhdikkaasti. Koronavirusta saapui alueelle matkailijoiden mukana hiihtolomaviikon loputtua. Sairaalan potilasmäärä alkoi kasvaa ja aloimme valmistautua epidemian lisäkouluttumalla henkilökuntaa tehohoitoon. Tämän vuoksi jouduimme perumaan osan kiireettömistä leikkaus- ja vastaanottoajoista, kertoo johtaja Ilkka Luoma.

Sittemmin hallitus määräsi laajoista rajoittamistoimenpiteistä, jotka käytännössä lähes pysäyttivät epidemian etenemisen Pohjois-Pohjanmaalla.

– Laajentuneesta testauksesta huolimatta viimeisen viikon aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu alle 10 uutta koronatartuntaa, toteaa OYS:n infektioylilääkäri Teija Puhto.

Hänen mukaansa uusia tartuntaketjuja ei ole ilmaantunut ja sairaalassa koronapotilaiden määrä on laskenut muutamaan potilaaseen.

Puhton mukaan sairaalassa ei ole todettu yhtään koronatartuntaketjua.

– Henkilökunnan osalta tartunnat ovat rajoittuneet muutamaan positiiviseen testitulokseen, joissa tartunta on saatu sairaalan ulkopuolelta. Sairastuneiden kanssa tekemisissä olleet työntekijät asetettiin kahden viikon karanteeniin, mutta yksikään ei ole sairastunut koronaan ja kaikki ovat voineet palata töihin normaalisti.

Johtaja Ilkka Luoma ei usko koronaepidemian olevan ohi ja arvelee sen leimaavan koko loppuvuoden toimintaa.

– On todennäköistä, että sitä mukaa kun rajoitteita puretaan, korona tulee aiheuttamaan Pohjois-Pohjanmaalla pienimuotoisia epidemiahuippuja.

Luoman mukaan sairaalassa on tähän varauduttu ja toimintaa arvioidaan aina ensisijaisesti turvallisuuden varmistamisen kautta.

– Reagoimme epidemiatilanteeseen koko ajan ja ilmoitamme potilaille henkilökohtaisesti, jos hoitoa on tarkoituksenmukaista jostakin syystä siirtää. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole mitään syytä jäädä saapumatta vastaanotoille tai leikkauksiin. Henkilöresurssi on koulutusten jälkeen palautumassa osastoilla normaaliksi ja koronatartuntoja ei väestöstä juuri löydy. Yksikään potilas ei ole saanut sairaalasta koronatartuntaa, Luoma painottaa.

Koronapotilaiden hoito on eriytetty sairaalanmuusta toiminnasta.

– Tällä hetkellä meillä on OYS:ssa vain muutamia koronapotilaita ja heidän hoitonsa toteutetaan muista potilaista erillään. Potilaiden välisiä tartuntoja ei näin ollen voi tapahtua, toteaa OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Myös monia muita toimenpiteitä on tehty koronatartuntojen estämiseksi sairaalan tiloissa. Korpelaisen mukaan koronaepidemian puolesta sairaalaan on tällä hetkellä turvallista tulla.