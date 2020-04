Joni Mäki-Petäjäm kolumni: Luonto ei tiedä poikkeusoloista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Luonto on juuri puhkeamaisillaan kunnon kevääseen. Luonto on nyt kuin ihmislapsi teini-iän kynnyksellä. Mieli tekisi ottaa askel kohti aikuisuutta, mutta ihan vielä ei tohdi. Välillä teini vaipuu käytökseltään ja ajatuksiltaan takaisin lapsuuteen. Samoin kuin luonto heittää räntäsateen orastavan kevään ylle.

Aamun ensisäteet saavat mielenkin kirkastumaan. Päivän ja työn rasittavuudet on helpompi ottaa vastaan, niitä ei tule edes ajatelleeksi. Luonto antaa parasta terapiaa näin keski-ikääkin lähestyvälle tasamaan tallaajalle. Keski-ikä alkaa minun kalenterissani 45 vuotiaana. Tiedoksi niille vääräleuoille, jotka epäilevät minun jo ylittäneen tuon kriisirajan.

Poikkeusaikoina luonnon merkitys korostuu ihmisen hyvinvoinnin lähteenä. Luontokohteet ovat tehneet uutta tulemista, kun lestijokilaaksolaisetkin ovat kiertäneet jokivarren luontopoluilla ja laavuilla. Moni on havahtunut huomaamaan, että ei aina tarvi lähteä kauas ulkomaille saadakseen elämyksiä arkeensa. Meillä on todella monipuolinen jokilaakso lähiliikkumiselle Lestijärven järvimaisemista aina merellisiin ulappoihin. On erämaajärviä, lintutorneja, historiallisia kohteita, kulttuurimaisemia ja paljon muuta. Vain mielikuvitus asettaa rajat, mitä kaikkea lähiluonnosta voi löytää. Meillä on hieman tapana aliarvostaa sitä mitä meillä täällä jokilaaksossa on tarjolla. Ollaan terveellä tavalla ylpeitä kaikista niistä erilaisista luontokohteista mitä meillä on!

Lähipalvelut ja omavaraisuus ovat myös niitä asioita, joita taatusti osaamme arvostaa poikkeusolojen keskellä, ja toivottavasti myös niiden jälkeen. Kun ostamme omasta maasta tuotettua ruokaa, tiedämme tasan tarkkaan mistä se on tullut. Kuinka moni edes uskaltaa hankkia enää kaukomailta tuotua lihaa? Maksan mielelläni enemmän lähituotteista, kun tiedän lihan, kasvin, leivän, maidon, jogurtin tai minkä tahansa tuotteen tulevan maakunnasta. Aika lyhytnäköistä on hankkia kaikki sieltä mistä halvimmalla saadaan. Raha valuu, ja samalla hyvinvointia, alueelta pois. Turha siinä on paljon ihmetellä silloin, miksi palvelut kaikkoavat kauemmaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaikka poikkeusolot tekevät syvän loven kansantalouteen, täytyy muistaa tämän kansakunnan selvinneen paljon pahemmastakin. Yksi nousun siemen on yhteisöllisyys ja kanssaihmisen kunnioittaminen. Näitä elementtejä olen ollut havaitsevinani ihmisten käytöksessä viime aikoina. Somemaailma on vienyt meitä jo jonkin aikaa toiseen suuntaan. Siellä usko tulevaan horjuu, kun seuraa ihmisten kärkästä kielenkäyttöä ja mustamaalaamista. Rakentava kritiikki on eri asia kuin päätön mollaaminen joka suuntaan, jonka taustalta löytyy usein oman edun tavoittelu.

Poikkeusolot ovat kuitenkin vahvistaneet luottoani siihen, että vielä meistä ihmisistä löytyy inhimillisyyttä ja yhteisen tekemisen voimaa.

Askel taaksepäin kohti luontoäitiä ei ole aina pahasta.

Joni Mäki-Petäjä

kannuslainen luonnonoikku