Kpedun johtajavalinta etenee. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus päätti kokouksessaan kutsua haastattelujen perusteella soveltuvuustesteihin 4 hakijaa. Heidän joukossaan on kannuslainen Hanna-Mari Laitala, joka on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston (KPEDU) luonnonvara-alan toimialapäällikkö. Hän on ollut tuossa tehtävässä vuodesta 2014. Muut kolme soveltuvuustesteihin päässyttä ovat Ari Maunuksela (Espoo), Anu Haapasalo (Kokkola) ja Sanna Kivinen (Oulu).

Haastattelun jälkeen johtajavalinnasta putosivat Pasi Artikainen (Seinäjoki), Anne Jokela (Kokkola) ja Suvi Päivärinta (Järvenpää). Kpedun johtajan virkaa tavoitteli alun perin 19 hakijaa.

Soveltuvuustestien jälkeen yhtymävaltuusto kokoontuu testattujen hakijoiden kuulemistilaisuuteen 19. toukokuuta.

Yhtymähallitus tekee 4. kesäkuuta ehdotuksen valittavasta henkilöstä yhtymävaltuustolle, joka valitsee uuden johtajan 16. kesäkuuta.

Tavoitteena on, että uusi johtaja astuu virkaansa 1. elokuuta alkaen.