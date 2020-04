Toholampilainen metsäkaupan asiantuntija Timo Heikkilä: "Luontoarvojen rooli on nousussa"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

TOHOLAMPI

Metsästä on puhuttu kautta vuosikymmenien Suomen vihreänä kultana. Nokian parhaina kulta-aikoina ilmaisuun uskominen ehkä hieman hiipui. Nyt on nähty, että metsä on säilyttänyt asemansa vahvana vaikuttajana. Merkittävä osa suomalaisia omistaa metsää. Sen suosio sijoituskohteena on myös kasvanut.

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV toimii välittäjänä metsäkaupoissa ja hoitaa suurimman osan kaupoista. Perhonjoki- ja Lestijokilaaksoissa yrityksen metsäkaupan asiantuntijana toimii metsätalousinsinööri Timo Heikkilä. Mies on laillistettu kiinteistövälittäjä, auktorisoitu kiinteistöarvioija ja julkinen kaupanvahvistaja. Kun ajattelee metsäkaupan kokonaisuutta ja siihen liittyviä osa-alueita, tarvitaan moniosaajaa, jotta kaikki sujuu oikeudenmukaisesti eli lainkirjainta noudatetaan.

– Jokaisesta myyntiin tulevasta metsäkohteesta tehdään metsäarvio. Siinäkään ei saisi epäonnistua, vaikka kyseessä on arvio, Heikkilä naurahtaa.

Heikkilä lisää, että omistussuhteiden selvittäminen saattaa usein olla paljon aikaa vievää hommaa.

– Keski-Pohjanmaalla esimerkiksi kuolinpesien omistus metsätalousmaasta on vain 6,39 prosenttia. Se on hyvin alhainen koko maatakin ajatellen. Tämä on todella hyvä asia, sillä juuri tuolla sektorilla saattaa törmätä vaikeasti selvitettäviin omistussuhteisiin. Tässä Keski-Pohjanmaalla varmasti näkyy se pitkäjänteinen työ, jota olemme metsänomistajien keskuudessa juuri tämän asia osalta tehneet. Ihmiset ovat huolehtineet omistussuhteisiin liittyvät asiat aikanaan, Heikkilä kiittelee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tyypilliset suomalaiset metsätilat ovat pieniä. Niiden keskikoko on 30 hehtaaria. Metsäpolitiikan tavoitteena on kasvattaa metsätilakokoa sekä vähentää kuolinpesien omistusosuutta, jotta tilat saadaan mahdollisimman hyvin aktiivikäyttöön.

Verohallinnon tietojen mukaan ammattiryhmistä eläkeläiset omistavat metsistä eniten eli 45 prosenttia. Maanviljelijöiden osuus metsähehtaareista on 16 ja palkansaajien 30 prosenttia. Lisäksi metsää omistavat kunnat, seurakunnat osakeyhtiöt ja yhteismetsät.

Timo Heikkilä kertoo, että Keski-Pohjanmaalla viime vuosina on tehty 100-150 kauppaa vuodessa.

– Määrä on lievässä nousussa ja kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, Heikkilä huomauttaa.

Tämä näkyy myös hintatasossa. Kaupan hinta nousee yleensä 5-25 prosenttia yli metsätalousarvion. Joskus eri syistä johtuen saattaa kauppahinta nousta huomattavasti enemmänkin.

Heikkilä sanoo, että kiinnostus metsäsijoittamiseen on kasvanut.

– Metsien arvo on noussut tasaisesti ja mukaan on tullut myös nuoria ostajia.

Timo Heikkilä sanoo, että vaikka luonto-, virkistys- ja metsästysarvot ovat nousseet viime vuosina, silti metsätalousarvot ovat vielä vahvin kauppaan vaikuttava tekijä.

Esimerkiksi Saksassa puun tuotto ei monestikaan ratkaise kauppaa. Rahankiilto ei ole silmissä vaan huomioidaan luontoarvot.

Heikkilä huomauttaa, ettei metsää hankkimalla kannata odottaa tietenkään mitään äkkirikastumista.

- Se on pitkäjänteistä työtä, jossa hyvä metsänhoito palkitaan. Metsikön kiertoaika on meillä 70-90 vuotta.

- Tuotto metsästä saadaan pitkällä aikavälillä.

Heikkilä sanoo, että metsään on turvallista sijoittaa. Hän toteaa, että jos metsikön kiertoaika on 70-90 vuotta ja katsotaan tuollainen määrä vuosia taaksepäin, mitä meillä Suomessa tuona aikana on tapahtunut:

- Valuutta on vaihtunut kahdesti.

- Kolme sotaa hyperinflaatioineen.

- Kolme pörssiromahdusta.

- Lukematon määrä, aikanaan menestyneiden ja vakavaraisten yhtiöiden, konkursseja.

Kaiken tämän kokeman jälkeenkin voidaan puhua metsän hyvästä tuotosta.

Heikkilä huomauttaa, että tänä päivänä jokainen voi ostaa metsää. Asianlaita ei ole ollut aina näin.

- Aiemmin piti olla maanhankintalupa. Se poistui vuosina 1995-1997.