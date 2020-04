Nimipäivä torstaina: Lehtiahon Jyrki Toholammilta rentoutuu elokuvien parissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

– Kotona ollaan, ettei vain korona tartu, tiivistää Toholammin Parhialassa asuva Jyrki Lehtiaho monen meistä viime aikojen tunnelmat.

Ennen maatilan kevätkiireiden alkua Jyrki Lehtiahon oli tarkoitus lähteä vaimonsa Tiinan ja ystäväpariskunnan kanssa muutaman päivän Pietarin-reissulle, mutta suunnitelma peruuntui.

– Lippuja ei vielä ollut, oli tarkoitus lähteä junalla. Nytpä ei sitten lähdetä minnekään.

Tautiriskin kanssa Lehtiahon tilalla halutaan olla erityisen tarkkoja. Perheessä sekä Jyrki ja Tiina että lapsista kolme Toholammilla asuvaa poikaa, Tuomo, Juho ja Simo, hoitavat tilan töitä. Talon väestä joku on aina navetassa mukana, vaikka tilalla olisi lomittajakin. Navetassa on muun muassa Toholammin ainoa karusellilypsyasema, ja kun karjasta on viime kädessä itse vastuussa, sen haluaa hoitaa varman päälle.

– Pelottaa se, jos tullaan kaikki yhtä aikaa sairaaksi. Meillä ei ole koskaan ollut vieras yksin navetassa töitä tekemässä, Jyrki Lehtiaho sanoo.

Nuorimmainen Simo käy navetassa vähiten, mutta sen vastapainoksi hän huoltaa eniten koneita tilan pajalla sekä tekee isänsä kanssa paljon peltotöitä. Jyrki Lehtiaho on mielissään siitä, että perhe on pysynyt yhdessä pitämässä tilaa pyörimässä.

– On harvinaista nykyaikana, että näin iso porukka on yhdessä ja sopu säilyy, hän sanoo.

Lehtiahon perheen neljäs lapsi, tytär Riikka, asuu Helsingissä ja työskentelee rekvisitöörinä. Uusin projekti on salainen, mutta Riikan kädenjälkeä on aivan viime aikoinakin näkynyt TV:ssä esimerkiksi sellaisissa sarjoissa kuin Nyrkki, Onnela ja Kakarat.

Televisio ja elokuvat ovat tyttärelle työmaa mutta isälle mieluista viihdettä.

– Elokuvia tykkään katsoa, ja TV tahtoo olla töiden jälkeen auki.

Elokuvien suhteen Jyrki Lehtiaho sanoo olevansa melko kaikkiruokainen, mutta kysyttäessä kaikkien aikojen suosikkikin löytyy.

– Mel Gibsonin Braveheart on semmonen, jonka viitsii katsoa aina uudestaan vaikka sen on nähnyt miljoona kertaa. Jyrki Rauno Lehtiaho ei tiedä miten vanhemmat päätyivät juuri Jyrki-nimeen, mutta toinen nimi on isältä. Lehtiahojen sukunimi puolestaan on vahvistamattoman tarinan mukaan papin antama.

– Täti on tehnyt sukututkimusta. Papan isä on tullut tänne Kivijärveltä, sukunimi on ollut silloin Kotilainen. Tarina kertoo, että pappi oli tullut kylällä vastaan ja sanonut, että laitetaan teidän nimeksi Lehtiaho, kun Kotilaisia on niin paljon, Jyrki Lehtiaho kertoo.