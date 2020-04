Varamies pakinoi: Ajattelun kulkua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Aamuvarhaisella kävelyllä ilma on raikasta. Metsätien sivuilla hakkuuaukot ja eri kasvuvaiheissa olevat puustot vaihtelevat. Maailmalla jylläävät koronavirukset eivät metsään ulotu. Hallituksen reippaat otteet auttavat niistä selviämiseen ja voin huoletta nauttia luonnon hiljaisuudesta, joka on täynnä ääniä.

Kuuntelen teerien soidinta, iloista pulputusta. Äänikirjeitä naaraille. Teeret ilmaisevat pulputuksellaan halua paritella. Omassa muinaisuudessa tanssilavoilla ja nuorisoseurantaloilla tuli pulputettua neitojen korvaan haitarin säestyksellä. Viikonloppujen välillä suhdetta pidettiin lämpimänä kirjeillä. Kirje on pulputuksen kaunein muoto. Hiottujen lauseiden ja rivien väliin pitää sijoittaa tunteet. Kirjeen vastaanottaminen oli lupaus täyttymyksestä.

Ajat ovat muuttuneet. Kirjeet muuttuneet sähköisiksi. Mutta edelleen paperille tulostettu kirje lämmittää mieltä, vaikka olisi vain lasku. En ole siirtänyt e-laskuiksi kaikkia maksuja. Omalla nimellä tulevasta laskusta näkee elävänsä, kun sitä ei ole osoitettu perikunnalle.

Uusimman saamani kirjeen lähetti verohallinto ilmoittaen, että joudun maksamaan jäännösveroa. Kirjoitin takaisin virallisen kirjeen: ”Olen kyltymiseen asti kuunnellut surkeaa musiikkia maksullisesta puhelunumerostanne ja epätoivoisesti yrittänyt päästä johonkin helvetin OmaVeroon siinä onnistumatta. Olen saanut kirjoituspalkkioita ja pyydän lähettämään lomakkeen, jolla voin vähennyksenä ilmoittaa kirjoittamisen kulut.”

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kirjoittaminen on ajattelutyötä, josta on huomattavasti kuluja. Ajattelutyö tapahtuu aivoissa. Liitukauden jälkeen nisäkkäät ovat joutuneet aivojen suojaksi kasvattamaan pääkallon. Ajattelua ei voi suorittaa etätyönä. Pääkalloa on kuljetettava jatkuvasti mukanaan ja siitä aiheutuu matkakuluja. Autolla matkustettaessa kuluu polttoainetta ja kävellessä kengät.

Ajattelutyön valmistuessa päässä, sen tulokset on kirjoitettava luettavaan muotoon. Kirjoittaminen vaatii työhuoneen, jonka lämmityksestä, valaistuksesta ja siivouksesta on kuluja. Työvälineitä tarvitaan, kuten paperia, kyniä, tietokonetta, tulostinta, muistitikkuja.

Kirjoittamisesta on myös välillisiä kuluja. Tämän pakinan ajattelutyö vaati kolmena päivänä metsätiellä kävelyä yhteensä 18 kilometriä. Joessa jäät ovat sulaneet paikalleen, mutta en ole vielä riisunut talviturkkeja pois, joten hikoilin. Kävelyn jälkeen jouduin käymään suihkussa, missä kului vettä ja pesuaineita. Hikisten vaatteiden pesemisestä tuli lisää kuluja. Nestehukan torjumiseksi tarvitsin muumimukillisen alkoholipohjaista nestettä. Toisen mukillisen katson elantokuluiksi enkä vaadi siitä verovähennystä.

Numeroiksi muutettuna ajattelun kulut ovat isommat kuin tulot. Kunnian ja omantunnon kautta olen valmis vastaanottamaan veronpalautusta.