Kannuksen Kaukolämpö Oy panostaa uuteen leijupetikattilaan – Investoinnin budjetti on 3,2 miljoonaa euroa



Next

Kannuksen Kaukolämpö toimitusjohtaja Seppo Jylli kertoo, että yhtiö on hankkimassa uutta leijupetikattilaa, joka on tehoiltaan 7,9 megawattia.

Kannuksen Kaukolämpö toimitusjohtaja Seppo Jylli kertoo, että yhtiö on hankkimassa uutta leijupetikattilaa, joka on tehoiltaan 7,9 megawattia.

Kannuksen Kaukolämpö Oy on hankkimassa uutta leijupetikattilaa, joka on tehoiltaan 7,9 megawattia. Sen maansiirto- ja pohjatyöt on jo aloitettu.