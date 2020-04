Kannuksen terveyskeskuksessa ensimmäiset koronatestit otettu tänään tiistaina

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen terveyskeskuksessa on ollut mahdollista ottaa tänään tiistaina ensimmäiset koronatestit.

– Jos on infektio-oireita, kannattaa aina ottaa yhteys terveyskeskukseen. Lääkäri tekee arvion otetaanko näyte heti vai tullaanko vastaanoton kautta. Mitään ruuhkaa ei ole vielä ollut, vs.osastonhoitaja Kai Luomala kertoo Kannuksen terveyskeskuksesta.

Myös Vetelin Tunkkarin terveyskeskuksessa on aloitettu koronatestien tekeminen. Testaus nopeuttaa tulosten saamista ryhmistä, joissa tieto tartunnasta on hoidon ja jatkotoimenpiteiden kannalta oleellisen tärkeää.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on tehty tähän mennessä lähes 500 koronatestiä. Varmistuneita tautitapauksia on 13 kappaletta. Niistä viisi on Vetelissä ja viisi Kokkolassa.

THL:n uusi ohjeistus sanoo, että testiin pitää ohjata kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa. Samoin testata pitää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa.